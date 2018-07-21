Целую неделю проходила серия мастер-классов от ведущих хип-хоп – танцоров: четырех чемпионов мира из Франции, Италии, Нидерландов и 6 международных чемпионов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

В течение недели танцоры – участники танцевального лагеря состязались между собой, получали мастер-классы от танцоров с мировым именем и готовили свои лучшие номера для финального танцевального баттла, который пройдет 22 июля на пл. Аль-Фараби в Шымкенте.

К слову, проведение мероприятия такого уровня в Шымкенте не случайно — последний международный баттл, который проходил в Астане, выиграл наш шымкентский парень — Богдан Берлов!

Как говорят организаторы, хип-хоп – это авангард прогрессивной молодежи, ведь само слово в переводе означает умственное движение, скачок в развитии. Постоянно в новизну, в развитие… вперед, вверх!

Планируется, что танцевальный лагерь станет ежегодным мероприятием, которое будет собирать на своей площадке представителей самых разных культур и танцевальных направлений.