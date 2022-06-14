Празднование Дня города стартовало сегодня

Празднование Дня города стартовало с шествия фан-клубов молодежной лиги Шымкента.

В 10 часов утра на площади Независимости состоялось шествие фан-клубов. Это танцевальный конкурс среди болельщиц команд, которые соревновались за главный приз молодежной лиги Шымкента.

Далее праздничную программу продолжит фестиваль «Танцевальный батл». Который состоится сегодня в 19:00 около фонтана Тюлпан. В баттле примут участие 6 команд молодых брейкеров и хип-хоперов. Зрелищные выступления можно будет посмотреть всем желающим.

Победителей наградят дипломами и денежными призами.

Главная цель мероприятия — это развитие творческих способностей у подрастающего поколения.