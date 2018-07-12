На денежных банкнотах содержится до 500 различных вредных микроорганизмов, передает телеканал КТК.

Порой деньги не решают все проблемы, а наоборот — приносят их людям, причем в буквальном смысле.

Так, сотрудники национального центра экспертизы обнаружили, что на денежных банкнотах содержится большое количество болезнетворных микроорганизмов, таких как аскарида, острица и токсокара.

На купюре могут находиться до 500 различных микробов.

Согласно данным специалистов, вредоносные бактерии могут обитать на поверхности денежных банкнот месяцами, а затем либо погибают, либо переносятся в организм человека.

Известно, что причиной возникновения такого большого количества микробов на денежных средствах стали грязные руки людей, так как банкноты проходят через десятки человек.

По словам одной алматинки, высокая температура негативно влияет на жизнедеятельность микроорганизмов. Так, перед тем, как вручить деньги своим детям, женщина сначала проходит по купюрам горячим утюгом.

Правда, пока неизвестно, насколько данный способ эффективен.

Зато монеты не так опасны, так как яйца паразитов на металле долго жить не могут.

«Есть такая привычка у людей — слюнявить при подсчете банкноты. Вот это основной механизм, как попадают в организм человека микроорганизмы. Не соблюдая гигиену, начинают слюнявить и считать», — поделилась директор отдела эпиднадзора ДООЗ Алматы Алмаш Ахметова.