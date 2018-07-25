В США преступной группировке, состоящей из 25 человек, в том числе трех граждан Казахстана, предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Подозреваемым грозит срок, связанный с лишением свободы, передает РИА Новости.

Как сообщили в Минюсте США, преступная группировка состояла из иностранных граждан, в частности, россиян, украинцев, латвийцев и казахстанцев.

Согласно обвинению, преступники вымогали у людей деньги за несуществующие автомобили. Пострадавшим нанесен ущерб в общей сумме в $4,5 млн.

По информации нью-йоркских полицейских, более 10 членов группировки уже задержаны в разных штатах, остальные находятся в бегах.

Всем фигурантам дела грозит наказание от 20 до 30 лет лишения свободы.