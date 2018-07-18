Уникальную антикоррозийную технологию в пилотном режиме планируют внедрить в Шымкенте.

Об этом стало известно в ходе встречи заместителя акима города Нурсадыка Ергешбек и руководства ГКП «Куатжылуорталык-3» с представителями компании «Mitsui & Co. Moscow», где и был представлен уникальный электролитический антикоррозийный прибор «NMR Pipetector». Он позволяет остановить коррозию без замены труб. По словам разработчиков, этот уникальный прибор позволит не только улучшить качество тепловой энергии, но и продлить срок службы трубопроводов.

«Куатжылуорталык-3» готово участвовать в пилотном проекте по апробации прибора и даже определило экспериментальную площадку: три новых прибора будут установлены на границе раздела локальной котельной ПМК-49 и на двух многоквартирных жилых домах. Эти объекты выбраны неслучайно: срок эксплуатации внутридомовых инженерных сетей превысил здесь нормативный срок (дома введены в эксплуатацию в 1985 году), капитальный ремонт ни разу не проводился, трубопроводы полностью изношены.

Добавим, новый прибор позволяет увеличить срок службы труб путем преобразования коррозии в магнетит минимум на 40 лет. Кроме того, после его установки значительно улучшается качество воды в зданиях.

Пилотный проект продлится около полугода – за это время прибор полностью проявит все свои возможности. Участие в апробации прибора для города абсолютно бесплатное, и только в случае положительных результатов будут вестись переговоры о его приобретении.