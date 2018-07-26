Тема застройки Туркестана волнует не только профессиональных (читать здесь архитекторов) многих стран, но и всех, кто считает этот город уникальным.

«Сегодня проездом заехал в город Туркестан и посетил мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави», — поделился пользователь сети ФБ Rakhmanali Orazbayev . И оставил свои комментарии на ФБ.

При этом, каждый раз не перестаю восхищаться великолепием ансамбля.

Но меня огорчает территория мавзолея. Всё как-то хаотично и заброшено. Старые, дешёвые и не очень приглядные деревья и цветы, а также элементы благоустройства. Высушенные поля и разрушенные плитки. Одним словом, десятки лет ничего не меняется в вопросах ландшафтного оформления, скорее всего вообще его нет. Просто стыдно!

Думаю настала время заняться оформлением ландшафта, по всей территории мавзолея. Уверен, найдутся великие дизайнеры ландшафтники, в том числе и в Казахстане, которые предложат Вам уникальные деревья (ели, сосны, туя, пальмы и многое другое), необычные многолетние полевые цветы, газоны и элементы благоустройства мирового уровня.

Уважаемые акимы (!), пожалуйста, сделайте там чудо, чтобы мы ещё больше восхищались вашими делами, поскольку это место действительно заслуживает особого внимание. Объявите международный конкурс на ландшафтное оформление и Вы будете восхищены результатами.