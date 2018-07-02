Резиденты и нерезиденты смогут без ограничений ввозить в Узбекистан наличную валюту, а вывозить — до 10 десяти тысяч долларов, сообщается в законопроекте на портале СОВАЗ, сообщает CA-NEWS (UZ).

Как отмечается в проекте документа, ввоз в Узбекистан наличной иностранной валюты, наличных сумов, документарных ценных бумаг осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений.

Физлицам разрешается ввозить валюту в Узбекистан в неограниченном количестве.

Свободно вывезти из республики можно до пяти тысяч долларов, задекларировав их на таможне, вывоз сверх этой суммы осуществляется на основании разрешения ЦБ для граждан страны.

Напомним, что в феврале правительство Узбекистана утвердило новые правила ввоза и вывоза иностранной валюты. Прибывающий в Узбекистан или вылетающий в другие страны должен в обязательном порядке задекларировать и предъявить сотруднику таможенного органа наличную валюту, если ее сумма превышает две тысячи долларов.