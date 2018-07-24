В Джизакской области прошли совместные учения армий Казахстана и Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Первым эпизодом учений была отработка действий по обнаружению и ликвидации условной террористической группировки, обосновавшейся, согласно легенде, на приграничной горной территории.

Штабом руководства учений было принято решение о блокировании данного участка местности силами и средствами двух сводных групп обеих команд. При этом их выдвижение было осуществлено с использованием вертолетной авиации. После чего в ход пошла легкобронированная техника, военнослужащие армий дружественных государств провели операцию по ликвидации условного противника в населенной местности.

«Воздушные бои, перехват нарушителя, поддержка войск, эвакуация раненых, доставка грузов и десанта – все эти задачи были выполнены молниеносно, без промедлений. Тактический десант освобождает населенный пункт, а точку в противостоянии с бандитами ставит спецназ», – отметили в Минобороны.

Согласно следующему розыгрышу, было организовано огневое поражение противника парами фронтовых бомбардировщиков Су-25 и вертолетов Ми-24. Для выполнения поставленной задачи намеченным авиаударом была поражена зона сосредоточения основных сил террористической группировки. В бой также вступили средства артиллерии, огнеметные подразделения и зенитные установки. Гаубичная и реактивная батареи нашей страны, ударом по навесной траектории, накрыли мишенное поле своими снарядами.



Затем сводный отряд из состава узбекских и казахских военнослужащих уничтожил боевиков из стрелкового и группового оружия, при этом, не допуская их выхода из зоны окружения. По итогам проведения учений состоялась торжественная церемония награждения участников совместных действий.

Главное, как подчеркнули специалисты сферы, в ходе учений узбекские и казахские военные отработали необходимые вопросы взаимодействия. Стороны подчеркнули, что в следующий раз готовы встретиться в еще более крупном масштабе.