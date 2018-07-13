Официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Нурлан Жахин на брифинге рассказал об уголовных делах по фактам коррупции, которые были выявлены на минувшей неделе.

Он отметил, что в поле зрения сотрудников антикоррупционной службы попали должностные лица из различных сфер деятельности и разных регионов.

В Туркестанской области арестовали замруководителя областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Таштанова.

«Он подозревается в том, что в сговоре со своими подчинёнными на системной основе получал взятки (в общей сумме 1,4 млн тенге) за не привлечение к ответственности организаций – нарушителей законодательства о конкуренции», – сообщил Нурлан Жахин.

Также подозреваются во взяточничестве директор подведомственного акимату Шымкента предприятия – ТОО «Тұрғын үй Шымкент» Мухамбетжан и его заместитель Бакбергенов.

Следствие полагает, что они получили незаконное вознаграждение в сумме 5,1 млн тенге за заключение договоров на проведение подрядных работ по ремонту жилых домов в Шымкенте по госпрограммам «модернизация ЖКХ» и «Нұрлы жер». В целом это составляет 15% от выделенных 34 млн тенге на проведение подрядных работ.

Как нам стало известно, сегодня М. Мухаметжан даст пресс-конференцию, где даст свою версию событий.