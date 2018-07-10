В начале осени акимат Туркестанской области и все управления переедут в Туркестан.

В июле-августе запланирован переезд областного маслихата. Департаменты республиканского значения должны переехать до конца года. Об этом стало известно на внеочередной 27 сессии областного маслихата.

Первыми в Туркестан переедут общественные организации. В течение последующих двух месяцев новоселье в областном центре отпразднуют депутаты и областной маслихат. Осенью эстафету переселения примет областной акимат вместе с управлениями.

«Мы, областной акимат и все управления переедем в сентябре. Офисы все готовы, но, кончено, пока не хватает жилья. Мы присматриваем общежития, квартиры и дома. Осенью утвердят генеральный план застройки города и тогда начнется строительство», — подчеркнул Жансеит Түймебаев, аким Туркестанской области.

Офисы и жилье, где временно будут проживать сотрудники департаментов республиканского значения, уже готовы.

Шынар Оразова