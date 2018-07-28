За купание в неположенных местах в Шымкенте начали штрафовать.

Речки и каналы Шымкента, не предназначенные для купания, притягивают жителей мегаполиса, словно магнит. Горожан не пугает даже количество утонувших.

Несмотря на запрет, за получасовой рейд сотрудники Енбекшинского районного акимата и спасатели обнаружили с десяток нарушителей. На диких пляжах, без надзора специалистов, в бурлящей реке купались дети и взрослые. И это не взирая на то, что заходить в воду в таких местах невероятно опасно.

Комментирует Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района: «Основное время на Бадаме проводят дети без взрослых, и это приводит к несчастным случаям, слава Богу, в этом году обошлось без несчастных случаев среди детей. Хотелось бы всех родителей предупредить: не оставляйте детей без присмотра».

В реке Бадам тонут даже взрослые. С начала этого года в области вода унесла жизни 22 человек. В Шымкенте утонуло четверо — двое взрослых мужчин и два малыша. Жертвы стихии купались в не предназначенных для этого местах. Спасатели ежедневно патрулируют речки Шымкента. Завидев водников, нарушители ретируются, но уходить далеко не спешат. Как только рейд-группа покидает стихийную купалку, любители водных процедур на свежем воздухе вновь забираются в опасную воду.

Сегодня очень жарко и нам захотелось искупаться в речке. Вода хорошая, освежает. Мы знаем, что здесь запрещено купаться, но ведь нам очень хочется, — говорят местные жители.

Спасатели в очередной раз просят не отпускать детей одних на водоемы и речки города. Такие вылазки, в лучшем случае, могут обернуться штрафом от 5 МРП. В худшем — расплатой может стать чья-то жизнь.

С начала этого года на Бадаме были оштрафованы 13 человек. То есть дети купались в неположенных местах, инспекторы их поймали, нашли родителей и наложили на них штраф. Чем это не нарушение общественного порядка? Это же настоящий риск для жизни — дно в таких реках не обследовано, там может находиться масса опасных предметов, спасатели, которые бы наблюдали за детьми, здесь не предусмотрены. А значит и купаться здесь невероятно опасно, — говорят сотрудники ДЧС города.

«А что делать, — спрашивают горожане? — Ведь в Шымкенте для купания оборудована всего одна бесплатная речка».

Это главная водная артерия города — река Кошкарата. Есть в черте мегаполиса больше 20-ти аквапарков, но позволить себе их посетить могут немногие. Вот и приходится выбирать — оставить кругленькую сумму в частном бассейне, или на свой страх и риск выбрать не облагороженную речку. Большинство выбирают второй вариант.

Анастасия Новикова