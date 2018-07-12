Вниманию жителей города!
В Шымкенте в связи с подготовкой к отопительному сезону будет ограничена подача природного газа.
В период с 16 по 18 июля по ул: Гулденген, Акниет, Ермат ата, Аксамал, Жусанды, Косдиирмен, Махмудов, Токбайге, Рамазан ата, Ахунбабаев, Достаскан, Каратал, Теректи, Жастар, Набиев, Пайзахметов, Ходжимат ата, Гагарин, Боккараев, Аксуат, Алмахан кажы, Косдиирмен – 1,2;
Казыбек би, Дулати, Шаймерденова, Курмангазы, Орманова, Лихачева, Химиков, Федченко, Атамекен, Жандосова, Меркурий, Верещагина, Макарова, Саратова, Ватутина, Шолохова-1,2, Уалиханова, Перова, М.Маметовой, Отеген батыра, Вохрушева, Утегенова, Бекбосынова, Рыскулбекова, Рыскулова, Байтурсынова, Гаршина, Тогызбаева, Каныбекова, Дулати, Уалиханова и пр. Конаева
В период с 18 по 20 июля в отд. К.Маркса: ул. Гулисман, Мерке, Топыракты, Акку, Улгили, 3-Бадам, 1-Бадам, Курылыс, К.Маркса, А.Молдагуловой, Речная, Теспе, тупик Кирпичный;
Ул: Торекулова, Алимбетова, Сапарбаева, Мадели кожа, Молодая Гвардия, М. Маметовой, Перова, Уалиханова, Шолохова, Ватутина, Саратова, Уркер, Макарова, Известия, Верещагина, Дружбы народов, Жандосова, Аманжолова, Адырбекова, Метрологическая, Орынбаева, Ташенова, Диваева, Майдантал, Қазыбек би, Лоза, Трекова, Толстова, проезды Соңғы, Шевченко, Алимбетова, Сапарбаева, Саратова.
Руководство ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» приносит свои извинения за причиненные неудобства