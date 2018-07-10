За полтора месяца лета каракурты покусали в Шымкенте 25 человек. Четверо из пострадавших от укуса черной вдовы — несовершеннолетние дети.

Количество пострадавших резко возросло в начале июля. С повышением температуры, именно на жаркие месяцы лета приходится пик активности каракуртов. 10 человек до сих пор получают лечение в токсикологическом отделении города.

Содержания в яде большого количества нейротоксина делает укус смертельно опасным с резкой болью в месте впрыскивания яда в тело. При сравнении чёрной вдовы с гремучей змей – первая опасней до 15 раз.

Чёрная вдова, каракурт — пауки с таким названием известны многим своими смертельно опасными укусами. Но не каждая особь паука опасна для человека. Своей агрессивность выделяются самки чёрной вдовы. Они опасны не только для человека, но и для самцов данного вида. В размере самки в несколько раз больше самцов, которые более спокойные и редко атакуют людей.

Фото паука чёрная вдова покажет полную красоту самок. Ее окрас угольно-черный с блеском и красным символом бесконечности на брюшке в молодом возрасте. Взрослые особи полностью чёрные. Тельце паука не превышает 1 см в диаметре, в то время как общий размер самки паука около 6 см. С каждой стороны от тела расположено по 4 тонкие цепкие лапки.

Агрессивность во многих случаях не обоснована, поэтому при встрече с ней лучше не провоцировать ее, иначе укуса не избежать. Чёрные вдовы не нападают просто так, часто они защищают своё потомство. При встрече с паучихой лучше просто обойти её стороной. В случае укуса при попадании яда в организм человека, пострадавшему потребуется неотложная медицинская помощь, без которой летальный исход не исключён.

Самцы, в отличие от самок, более спокойны и не прославились нападениями на людей. В размере они в несколько раз меньше самок с окрасом тельца в серовато-коричневый цвет. На спинке самцов имеет орнамент из горизонтальных и вертикальных белых полосок.

Симптомы после укуса:

судороги в конечностях;

лихорадка;

потливость;

головная боль;

острые боли в брюшной полости, часто напоминающие обострение панкреатита и язвенной болезни;

сбой дыхания;

аритмия, приводящая к сердечной недостаточности.

Все эти симптомы проявляются по мере распространения яда по организму. Оказание медицинской помощи — шанс на быстрое и полное выздоровление.