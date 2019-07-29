Каракурты атакуют жителей окраин Шымкента. На сегодняшний день от укусов черной вдовы пострадали 23 человека. По словам специалистов, пауки стали активными после наступления в Шымкенте жары выше 40 градусов.

Черная вдова застала Хуснурдина Махкамбаева ночью. Мужчина работает охранником. Прилег поспать на сене и среди ночи почувствовал укус в ногу. Сначала не придал этому значения, а наутро у Хуснурдина проявились первые последствия от встречи с каракуртом.

«Ночью часа в 4 смотрю что-то лазает под брюками, не знал кто это, убил выбросил и где-то утром, часов в восемь, смотрю нога отказывает и еще походил и потом полностью тело отказало и боль сильная была, потел и меня отвезли в больницу. Спасибо врачам что спасли меня, а то я думал уже все… боль страшная была и тело черное», — рассказал Хуснурдин Махкамбаев.

В отделении токсикологии мужчина лежит уже неделю. Сегодня его выписывают домой. А между тем, врачи ждут вторую волну пострадавших от укусов черной вдовы. Пик придется на конец августа. В этом году за помощью к специалистам обратились 23 человека, укушенных каракуртами. После непродолжительного лечения их выписали домой.

«Поступают в основном с пригородов: микрорайон Курсай, микрорайон Казыгурт, Самал 2,3 и вот эти дачи наши. В основном к нам поступают в ночное время, после 2 часов ночи. В основном кусают в постели, тех, кто на улице спит», — рассказал Асилхан Минбосынов, заведующий отделением токсикологии.

Ядовитые пауки активизировались с приходом знойной жары. Последствия от их укусов: затруднённое дыхание, паралич конечностей, судороги. Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертелен даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади. Именно поэтому врачи просят горожан быть осторожнее. А в случае если вы стали жертвой укуса черной вдовы — незамедлительно обратиться к врачам.

Анастасия Новикова