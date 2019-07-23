Каракурты стали проблемой для жителей окраин Шымкента. Как сообщили в центре гиперболической оксигенации, пострадавших чаще всего привозят из микрорайонов с окраин города, передает vera.kz.

На сегодняшний день от укусов каракуртов пострадали 23 человека.

«К нам поступают пострадавшие чаще в ночное время, потому что обычно кусают после двух ночи. Каракурты зачастую заползают в постель к людям, которые спят на улице», — говорит заведующий отделением токсикологии Асилхан Минбосынов.

По данным врачей, пострадавшие — в основном, мужчины. Укус чувствуется сразу, говорят врачи, но вот самые опасные последствия наступают через некоторое время. Сначала появляется боль в суставах, затем начинает давить в груди, а потом уже человеку не хватает воздуха.

«Я охраняю территорию кооператива. Во время обхода почувствовал боль в ноге. Каракурта я раздавил, но через некоторое время мне стало нехорошо. Я прилег отдохнуть, а спустя часа два уже даже ногу свою не чувствовал. Мне стало тяжело дышать, думал, умру. Вызвали скорую помощь и теперь вот я в больнице», — вспоминает Хуснурдин Махкамбаев.

В конце августа врачи ждут вторую волну пострадавших. В народе говорят, чтобы обезопасить спальное место под открытым небом, то вблизи необходимо класть шкуру барана. Ее запах отпугивает «черных вдов», но лучше в жаркое время спать дома.