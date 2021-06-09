В Шымкенте за 9 дней к токсикологам обратились 9 пациентов с укусами каракуртов.

«Черная вдова» подобралась к Ихвалбеку Ихсанову под покровом ночи… После укуса одного из самых ядовитых пауков на планете, мужчина почувствовал невыносимую боль и обратился за помощью к медикам.

«Я житель Узбекистана, работаю в Шымкенте на стройке. Привык, когда жарко, спать на улице. И вдруг неожиданно ночью меня в колено укусил паук. Было очень больно. Тело не чувствовал, всё болело. Сразу в скорую позвонил и меня забрали», — говорит Ихвалбек Ихсанов, житель Узбекистана.

Токсикологи бьют тревогу. В Шымкенте активизировались каракурты. За 9 дней за помощью к медикам обратились 9 пациентов. Яд обладает нейротоксическим действием, у пострадавших возникает резкая боль, особенно в области груди, живота, поясницы. В основном, пациенты попадают в больницу в тяжелом состоянии, в реанимацию.

«Укусы, в основном, происходят в ночное время суток, когда люди спят на улице. И поступают, в основном, с окраин города, микрорайонов Курсайт, Акжар, Кайтпас. Из 9 человек 6 сейчас находятся на госпитализации в больнице, троих мы выписали в удовлетворительном состоянии», — говорит Марат Какенов, и.о.токсикологического отделения центра гипербарической оксигенации имени Орынбаева Шымкента.