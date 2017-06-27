В Шымкенте настоящее нашествие каракуртов

Нашествие каракуртов в Шымкенте. Ядовитые пауки отправили на больничные койки уже 10 человек. В тяжелом состоянии находится шестилетний ребенок, он в реанимации, передает КТК.

Маленькие черные пауки доставляют огромные неприятности своим жертвами.

Нурмахамбет Аширбаев, пострадавший: «Я спустился в колодец и почувствовал боль на шее сзади. Когда дотронулся, упал паук. Через 15 минут я не стал чувствовать ног, а еще через 30 стало сдавливать все тело…»

Болевой синдром наступает через несколько минут после укуса. А затем появляются и другие симптомы: судороги, обезвоживание, паралич конечностей, затрудненное дыхание.

С такими жалобами с начала года обратились уже 33 человека. Это больше, чем в прошлом году, но еще не предел, говорят врачи: ведь жара, которую так любят каракурты, только начинается.