В Шымкенте заложниками непростой ситуации оказались жители района, именуемого в народе «Военторг». В одночасье они узнали, что их дома подлежат сносу.

И причина вовсе не так называемое изъятие под государственные нужды, а как выясняется сегодня их дома построены на водопроводных сетях. Людей, выдававших разрешения на строительство на территории, по которой более 40 лет назад были проложены трубопроводы, сегодня во власти больше нет. Коммунальщики говорят об опасности, а жители не знают, к кому идти со своей бедой.



Главная виновница всех бед жителей – старая труба. Она давно уже отслужила все сроки и устарела. А потому ее необходимо заменить. Без этого, говорят специалисты, невозможно обеспечивать население района качественной водой в круглосуточном режиме.

Сайра Толешова переехала сюда более 20 лет назад. Женщина говорит, когда покупала дом, даже не предполагала, что он построен на санитарно-защитной зоне.

Этот район, именуемый в народе «Военторг», первые жители заселяли более 40 лет назад. По словам старожилов, в свое время они получали разрешения на строительство и никто им не говорил ни о какой санитарной зоне.



По словам жителей, вода по изношенному водопроводу идет только в три дома на улице. Но их можно подключить к водоснабжению с магистрали, идущей по другой улице. Тогда ни у кого не было бы проблем, говорят люди.

У специалистов своя правда. По их словам, все эти дома в любой момент могут уйти под землю.

Представители ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» говорят, что дома, построенные на красной линии, мешают проведению ремонтных работ. А это может привести к обвалу грунта и серьезным материальным затратам. Чтобы обеспечить сохранность санитарно-защитной зоны, руководство предприятия вынуждено обращаться в соответствующие органы. Точку в этом деле поставит суд.