Жители четырех сел сельского округа Алтынтобе Казыгуртского района четыре года ждут обещанный природный газ. До полного счастья, оказывается, не хватает одного миллиона тенге.

В дело опять вмешались нуротановцы.

Чтобы они были обеспечены природным газом, опять нужны деньги. Еще один миллион тенге на опрессовку. Областное управление энергетики, а также жилья и коммунального хозяйства назвало еще один срок подключения — конец года. В очередной раз его представители перед партийцами держат ответ.

И все повторяется вновь. Из-за ошибок в проектно-сметной документации, в которой не были учтены полтора километра газовых труб, четыре села округа «Алтын тобе» Казыгуртского района целых четыре года не могут подключиться к централизованному газопроводу.

Дело сдвинулось с мертвой точки, но теперь за подключение к голубому топливу газовики запросили 1 млн. тенге.

«Почему вы скрываете проблему. Откуда подрядная организация возьмет такие деньги, ведь в проектно-сметной документации они не были заложены. Как вы собираетесь решить эту проблему? Необходимо внести корректировку в ПСД», — предлагает Бауыржан Куанышбеков, заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан».

Опрессовка необходима, говорят газовики, ведь магистральные трубы простояли без подключения несколько лет.

«Газовики сейчас всё просчитали, сколько необходимо денег для опрессовки и для подключения. Мы работаем, готовим документы для внесения корректировки в ПСД», — говорит Бакытжан Полатбеков, заместитель руководителя областного управления энергетики, жилья и ЖКХ.

Если вопрос с финансированием решится до конца года, то свыше тысячи домов сельского округа «Алтын тобе» будут подключены к природному газу. Люди терпеливо ждут и вынужденно покупают газ в баллонах.