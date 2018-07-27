В Туркестанской области в рамках программы «Рухани жаңғыру» стартовал конкурс «Лидер Reader ON».

Об этом сообщил на брифинге руководитель областного проектного офиса Б.Аширбеков. По словам Б.Аширбекова, утверждены правила комплексного мероприятия «Лидер Reader ON», целью которого является активизация работы школьных библиотек. Этот проект впервые реализован только в нашей области впервые. Слово «Лидер Reader ON» — означает «Лучший читатель».

Фото учащегося, имеющего оценку «4» хотя бы по одному предмету не будет размещено на «Доске отличников», хотя в будущем из него может выйти хороший литератор, гуманитарий. По правилам комплексного мероприятия, 13 учеников, «хорошо поработавших» в школьной библиотеке будут определены и награждены, каждый месяц, квартал, год и их фото будут размещены на специальной «Доске почета». Также за отчетный период будут отмечены и их родители. Полагаем, что данные действия будут стимулировать читать книги. По итогам учебного года в области отмечены свыше 13 000 учеников, во всех 1038 школах области.

Это, в свою очередь, способствует формированию духовно развитых граждан и патриотов. Лучшие учащиеся по каждому жанру будут определены количеством голосов в социальных сетях Facebook и Instagram, соответственно победители будут награждены ценными призами.

В рамках проекта «Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке» были переведены 18 учебников по отраслям философии, социологии, психологии, экономики, менеджмента, религиоведения, лингвистики, культурологии, антропологии, журналистики. В настоящее время продолжается работа по переводу 30 книг.

«Это учебники для студентов ВУЗов. 18 переведенных учебников издано по 10 тысяч экземплярах, и бесплатно переданы всем высшим учебным заведениям. В том числе, Туркестанкая область приобрела 16000 экземпляров книг.

На данный момент профессора и преподаватели, специалисты готовят методику в программу 2018-2019 учебного года переведенных новых книг. Кроме того, разработана электронная версия учебников, они занесены на платформу открытого университета openU.kz. Здесь могут обучаться все желающие. А также Национальное бюро по переводу снимают 20-минутный пакет видеолекций по каждой книге» — сказал Б.Аширбеков.

В частности, в ЮКГУ имени М.Ауезова, в Южно-Казахстанском Государственном педагогическом университете и др. вузах с участием ученых, общественных деятелей проведены презентаций 18 книг переведенных на казахский язык.

В ходе встреч ученые и преподаватели выразили свое мнение в отношении учебников, и дали консультацию о применении данных книг. В целом, презентация учебников были проведены во всех городах и районах.