В Шымкенте на 5-7 тенге подорожало дизельное топливо. Теперь каждый литр ГСМ обходится водителям от 180 до 184 тенге за литр передает 24.kz.

Как сообщили в областной ассоциации юридических лиц «Жанар жағармай», в июле автозаправочные станции недополучили около 10 тысяч тонн горючего: из 35 тысяч тонн, необходимых региону, получено лишь 24 тысячи.

Кроме того, в области началась уборочная страда, в связи с чем вырос спрос на топливо. Но уже до конца недели цены стабилизируются, потому что начались поставки гарантированных объемов ГСМ для сельхозпроизводителей, заверяют специалисты.

По их мнению, в условиях рыночных отношений продавцы сами устанавливают цены на дизель и распределяют свои запасы по своему усмотрению.

Кайыпбек Камбаров, председатель областной Ассоциации юридических лиц и ИП «Жанар жағармай»: — 10 -12 тысяч тонн не хватает. За счет сельского хозяйства, сельхозпроизводителей по государственной программе будет поставляться. Со стороны Министерства нефти и газа по линии Минсельхоза выделено 13 тысяч тонн нефтепродуктов для сельхозпроизводителей. Я думаю, цена стабилизируется и даже пойдет вниз, так как сельхозпроизводители будут получать именно гарантированный объем.