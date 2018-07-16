В Узбекистане с 16 июля временно закрыли международный аэропорт «Ургенч», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Среди причин этого решения названы «температурный режим» и некие «технические причины».

«Работу ургенчской воздушной гавани планируется возобновить после завершения технических работ. Рейсы, выполняемые в международном аэропорту «Ургенч», перенесены в аэропорты Нукуса и Бухары», – отметил в «Узбекистон хаво йуллари».

Напомним, что в июне этого года аэропорт «Ургенч» стал лауреатом конкурса «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ», одержав победу в номинации «За большой вклад в развитие аэропорта» по итогам работы в 2017 году.

В данном конкурсе, ежегодно проводимом Ассоциацией «Аэропорт», воздушная гавань Ургенча принимает участие с 2012 года. Он не раз становился победителем в различных номинациях: с 2012 по 2014 годы – «За большой вклад в развитие производства», в 2015 году – «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ», в 2016 году – сразу в двух номинациях «Динамично развивающийся аэропорт» и «За большой вклад в развитие туризма».

По итогам деятельности за прошлый год в аэропорту было обслужено 1567 рейсов, на прилет и вылет обслужено 282,1 тысячи пассажиров, в том числе 43,8 тысячи иностранных туристов, отправлено 16,6 тонн груза, 11,1 тонн почты и 14,3 тонн платного багажа.

В разгар туристического сезона аэропорт принимает большое количество туристов, которые прибывают на авиалайнерах «Узбекистон хаво йуллари», в том числе и чартерными рейсами из Парижа, Милана, Рима и других городов.