С начала года в Туркестанской области произошли два случая, когда несоблюдение элементарных правил безопасности при использовании электрических приборов привело к несчастью.
01 июля 2018 года в 20-00 на пульт управления поступило сообщение из Мактааральского района о том, что в с.Атакент, в одном из частных домов по улице Пушкина во время игры получил поражение электрическим током и скончался на месте подросток 2006 г.р.
Также в этот день в 22-00 поступило сообщение из г.Туркестана о том, что в мкр. Отырар в одной из квартир 9-ти этажного жилого дома при подключении электрочайника получила поражение электрическим током и скончалась на месте девочка 2003 г.р.
С начала года это уже два случая, когда несоблюдение элементарных правил безопасности при использовании электрических приборов приводит к несчастным случаям.
Электрический ток, протекая через тело человека, производит термическое, электролитическое, механическое и биологическое действия.
В большинстве случаев человек включается в электрическую цепь «электроустановка-человек-земля» руками (путь тока «рука-рука») или рукой и ногами (путь тока «рука-ноги»). Проходящий при этом ток приводит к серьезным повреждениям центральной нервной системы и таких жизненно важных органов, как сердце и легкие. Путь «правая рука-ноги» опаснее пути «левая рука-ноги», т. к. по его продольной оси в сердце входит большая часть тока. Число поражений для пути «правая рука-ноги» выше почти в два раза, это может объясняться тем, что правая рука у большей части человечества является основной.
Кроме того, ток способен вызывать интенсивные судороги мышц. Технические мероприятия включают в себя: отключение электроустановки; принятие мер, препятствующих подаче напряжения; вывешивание запрещающих плакатов на приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов, предупреждающих плакатов, плаката «Заземлено»; проверка отсутствия напряжения; установка заземления; ограждение рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ СПАСЕНИЯ:
Служба спасения – 112 (с городского, любого мобильного телефона).
Противопожарная служба – 101.