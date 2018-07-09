В Казахстане за два выходных дня (7 и 8 июля) из-за купания в не предназначенных для этого местах и несоблюдения правил безопасности на воде утонули 20 человек, в том числе дети, сообщает tengrinews.kz.

Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов. Случаи гибели произошли в Восточно-Казахстанской (пять человек), Кызылординской (три человека), Карагандинской (три человека), Северо-Казахстанской (два человека), Алматинской (один человек), Костанайской (один человек), Акмолинской (два человека), Западно-Казахстанской (один человек) областях, в Астане (один человек) и Алматы (один человек).

Представитель ведомства отметил, что зачастую граждане не обращают внимания на рекомендации спасателей. Так, примечателен субботний случай в Костанае, где спасатели во время рейдовых мероприятий предупредили граждан об опасности купания в неположенном месте.

Эти граждане могли утонуть, если бы не мужчина, который спасая их, утонул сам. Еще одна трагедия случилась в воскресенье в реке Урал, на диком пляже в поселке Коминтерн, сообщает «Мой Город». По словам очевидцев, девушка утонула во время купания. Ее тело нашли и извлекли из реки водолазы.