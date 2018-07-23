Жители микрорайона Асар стали массово отказываться от развития теплиц.

Главная причина отказа — высокие цены на воду. Один кубический метр питьевой воды фермерам здесь обходится в 137 тенге, а техническая вода для полива отсутствует уже несколько лет. Таким образом содержание парников становится нерентабельным. Теперь жители микрорайона бросают теплицы, в которые вложили средства и время и приступили к разведению скота.

Сегодня жителям микрорайона Асар, что рассчитывали поднять благосостояние семьи трудясь в теплице, в пору подсчитывать ущерб. Из-за отсутствия поливной воды уже несколько лет они вынуждены выращивать овощи, поливая саженцы питьевой водой, что для фермеров влетает в копеечку.

» Мы многого не просим. Только дали бы нам техническую воду. А так жалоб нет. Дали бы воду для полива пусть по 56 тенге по 60 как было раньше, больше ничего не нужно. Но по 137 тенге за куб это очень дорого. Пусть скинут цену. Раньше так и было. Мы техническую воду пить не собираемся, будем использовать только для полива. здесь же нет не арыков ни канала.», — жалуются асаровцы.

Теперь не дождавшись урожая с участка, жители микрорайона поголовно начинают заводить скот. Реализовать то, что удалось вырастить надежд мало. При таких издержках производства, продукция асарских фермеров на шымкентском рынке не конкурентоспособна.

» К нам на рынки с Узбекистана завозится очень много дешёвой сельхозпродукции: зелень, огурцы и многое другое. Из — за бесплатной воды у них по низкой цене и продукция дешевая, а мы заплатив за воду и за другие расходы, не можем продавать по такой низкой цене и остаёмся банкротами», — объясняют свое нежелание заниматься теплицами асаровцы.

Как говорят жители микрорайона, неудачный опыт выращивания овощей повлёк за собой другую проблему. Теперь разорившись, многим из них проблематично стало выплачивать ипотеку. Но и из этой ситуации жители Асара, многие из которых переселились несколько лет назад с Узбекистана, пытаются найти выход.

«Все выплаты делаем за счёт пенсий стариков. Есть и такие, на кого уже за невыплаты подали в суд. Мы помогаем своим соседям, таким же репатриантам, расплатиться с ипотекой. Мы, переехавшие из Узбекистана, знаем что такое единство», — говорят жители Асара.

Сотрудники Шымкентского акимата рассказали, что с проблемой жителей Асара знакомы и уже в ближайшее время вопрос может решится.

Нұрлан Жаманкөзов, исполняющий обязанности заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Шымкента: » У нас на территории микрорайона Асар работает КСК «Асар Су Сервис». Они подают техническую воду. Эта компания уже зарегистрировала тариф в антимонопольном комитете. Теперь руководство КСК вышло на нас с письмом с просьбой рассмотреть и утвердить тариф на подачу воды».

Если верить заверениям чиновников, проблема с поливной водой у жителей микрорайона Асар будет решена уже в сентябре, к осеннему сбору урожая.