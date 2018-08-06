30-летняя Умит Мауленова приобрела инвалидность после рождения ребенка, передает ИА «NewTimes.kz» cо ссылкой на kyn.kz.

Двоих детей женщина родила методом кесарево сечения. Врачи сделали анестезию в поясницу, спустя время состояние Умит ухудшилось, что привело к инвалидности. 5 раз женщина ездила в Алматы на лечение, но результатов это не дало.

«Три раза я проходила курс лечения, врачи говорили, что это последний раз и я пойду на поправку, но спустя два-три месяца состояние моего здоровья опять ухудшалось», − рассказывает женщина.

Теперь матери двоих детей советуют пройти курс химиотерапии для сохранения жизни.

«После родов делала операцию 3-4 раза, малыша даже грудью не кормила. Сейчас ребенку три года, хорошо, что со здоровьем все в порядке. После последней операции открылся шов, гниет, моя мама обрабатывает рану в течение дня», − говорит Умит.

Сейчас матери-инвалиду помогает 6-летняя дочь Таншолпан. Игры с детьми заменили девочке заботу о маме.

«Я умываю маме лицо, даю ей таблетки, воду и еду. Хочу стать врачом, чтобы вылечить маму от всех болезней», − делится маленькая помощница.

Умит мечтает встать на ноги, выздороветь и не быть никому обузой. Пособия в 56 тыс хватает в основном только на продукты. Женщина принимает лекарства, которые ей выписали в больнице, возможности получать другой вид лечения, у нее нет.