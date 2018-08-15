60-летняя жительница Шымкента стала жертвой домушника.

13 августа в середине дня, когда хозяйки не было дома, добычей домушника стали два практически новых телевизора. Обнаружив пропажу, бабушка вызвала полицейских. Вот только после визита правоохранителей пенсионерка не стала дожидаться положительных результатов и бросилась на поиски грабителя сама. Удалось ли найти похищенные вещи 60-летней бабушки?

«Злоумышленник взял и загрузил мои два телевизора в 145 маршрут и привез на «Крытый рынок». А этот момент засняли таксисты у нас на районе…» — сказала Жайыл Ажибекова, потерпевшая.

С раннего утра 60-летняя Жайыл Ажибекова ходит между торговых рядов «Крытого рынка» в надежде найти украденные у нее на днях телевизоры. Сопровождают бабушку и представители СМИ, и сотрудники правоохранительных органов. Спустя получасового обхода вся группа отправилась к администрации рынка, в надежде просмотреть записи с камер видеонаблюдения.

По словам пенсионерки, собственное расследование она начала после того, как таксисты сообщили ей, что видели того самого человека с двумя телевизорами в руках. Подозрительного мужчину бдительные бомбилы запечатлели на видеокамеры смартфонов. После чего охотно поделились с бабушкой. Не доверяя работе сотрудников полиции, пенсионерка сама вычислила транспортное средство и водителя авто. После чего вышла и на точку сбыта краденного имущества.

«Да, я написала заявление в полицию, но надежды не было, что они найдут. И потому я решила искать злоумышленника самостоятельно. У меня были все факты и свидетели, которые подтверждали, что краденное в тот же час он решил сбыть на «Крытом рынке» Шымкента. Сейчас я убедилась, что мое имущество привезли именно сюда. Спасибо администрации рынка, за то, что показали видео с камер. Теперь я знаю, кто купил мои телевизоры», — добавила Жайыл Ажибекова, потерпевшая.

Свидетели так же нашлись и на рынке. Что касается краденной бытовой техники, то сотрудникам полиции удалось установить личность скупщика и изъять краденную технику. Но, увы, лишь один телевизор. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся ОРМ по задержанию подозреваемого — заявляют в Управлении государственного языка и информации ДВД Шымкента.