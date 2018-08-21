Самый главный праздник всех мусульман — Курбан айт. Указом Главы государства Н.Назарбаева он включен в список официальных праздников.

Курбан айт глубоко переплетен с традициями и обычаями казахского народа, потому что во все века он ставил во главу угла семью, уважение и братские отношения с соседями. В трудные годы войны и репрессий казахи приютили и обогрели представителей десятков депортированных этносов.

Желание помочь нуждающемуся — это в нашей крови.Главная составляющая этого праздника — укрепление согласия, добрые дела, благотворительность. Мы все знаем, что на Курбан айт, помимо жертвоприношения, нужно помогать малоимущим, навещать больных. Само слово «курбан» означает — приближение, укрепление взаимной связи. Поэтому дни Курбан айта считаются наиболее важными для оказания посильной помощи нуждающимся.

Благим делом будет искреннее поздравление с праздником близких и родственников, всех окружающих. И Всевышний обязательно воздаст вам свою благодать.Наша страна стремится в число развитых государств мира под знаменем дружбы и согласия. Под руководством Лидера нации Казахстан стал страной с устойчивой экономикой, растущим благосостоянием народа. Недавно было принято историческое решение о создании Туркестанской области. Открывается новая страница в жизни древнего Туркестана. Я уверен, что его ждет стремительное развитие.

Дорогие жители Туркестанской области! С праздником Курбан айт! Желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть будет плодотворным ваш труд во благо любимой страны! Пусть крепнет дружба народа Казахстана и будет светлым его будущее!

Аким Туркестанской области Жансеит ТУЙМЕБАЕВ