Фрэнк Кэролл за свою карьеру был наставником у целой плеяды звездных фигуристов, в том числе у Дениса Тена, передает 31 канал.

Он тренировал казахстанского фигуриста в разное время в период с 2011 года. На его англоязычной странице в Википедии указано, что именно Фрэнк Кэролл подготовил отечественного спортсмена к Чемпионату мира в 2013 году, когда Денис Тен стал серебряным призером. Американец также работал с ним перед Олимпиадой в Сочи, где наш фигурист выиграл бронзовую медаль.

Сам Денис, говоря о своем тренере, восхищался его острым умом. В одном из интервью он заявил, что хотел бы состариться, как Фрэнк Кэролл – занимаясь любимым делом и ведя активный образ жизни.

Фрэнк Кэрролл объявил о завершении карьеры, заявив следующее: «Сейчас мне 80, и я просто больше не хочу быть ответственным за фигуристов».