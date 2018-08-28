Армейские футболисты одержали победу над ФК «Ордабасы-М»

На базе учебно-тренировочного центра Центрального спортивного клуба армии города Алматы завершился футбольный матч национального первенства среди команд Второй лиги между футболистами «ЦСКА» и шымкентского «Ордабасы».

Армейцы одержали победу с разгромным счетом 3:0. Это семнадцатая победа армейцев в сезоне второй лиги Казахстана по футболу.

Счет открыл нападающий армейского клуба Амаль Сеитов, забив гол в ворота оппонентов на 4 минуте. На 65 минуте Берик Кавкенов забивает второй гол в ворота противника. Третий гол забил Аслан Оразаев на 77 минуте.

«Армейский футбольный клуб с начала сезона Республиканского Первенства занимает лидирующие позиции. По итогам сыгранных матчей, согласно турнирной таблицы, армейцы замыкают тройку лидеров с 58 очками», – рассказал начальник команды ЦСКА по футболу Нурбол Кошкарбаев.