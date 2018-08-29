В Туркестанской области и Шымкенте дефицит студенческих общежитий. Нехватка мест для более 60 тысяч учащихся, — подсчитали члены Республиканского общественного совета по контролю за реализацией Пяти социальных инициатив Президента, сообщает Аstanatv.kz.

Проблема в том, что местным университетам и колледжам власти по разным причинам отказывают в выделении земли для строительства зданий. В других случаях помеху в этом вопросе создают споры с инвесторами.

Азат Перуашев, член респ. общественного совета по контролю за реализацией Пяти социальных инициатив Президента РК: «Нас заверяют сейчас, что инвесторы прямо все в очереди стоят. По мнению, между тем, представителей вузов, это не совсем так. Для инвесторов не совсем понятно, на каких условиях они будут заходить, когда они отобьют эти деньги, кто будет управлять этим хозяйством, кто будет его оплачивать и так далее. То есть реализация этого, одного из важнейших, на мой взгляд, поручения главы государства еще находится на начальном этапе. Практически к ней не приступили».

Члены общественного совета ознакомились и с реализацией программы «7-20-25». Показатели их не впечатлили. Так, в Шымкенте одобрено всего около 30 заявок. Хотя в очереди на получение жилья в новом мегаполисе стоят 37 тысяч человек. Партийцы полагают, что чиновники не дорабатывают по части информирования населения о первой инициативе Президента. Вместе с тем рабочая группа намерена поднять вопрос пересмотра предельной стоимости жилья в Шымкенте по программе «7-20-25».

Азат Перуашев, член респ. общественного совета по контролю за реализацией Пяти социальных инициатив Президента РК: «Мы будем готовить предложение совместно с акиматом. Будем готовить предложение для Совета с тем, чтобы для Шымкента установили ограничение не 15, а те же 25 миллионов, как для миллионных городов, как для мегаполисов».