Очередной скандал разгорелся вокруг студенческого общежития

Жительница Шымкента Гулдана Нуриддинова уже восемь лет борется против строительства студенческого общежития во дворе многоэтажного дома. По ее словам, за это время она обращалась во все возможные инстанции, но стройку так и не остановили.

Сначала чиновники уверяли, что строительство не начнется, но позже общежитие все же появилось.

Гулдана Нуриддинова, жительница г. Шымкента: «Мы боролись именно за эти 15 метров. У нас между третьим домом всего 18 метров, а должно быть 20-25. Там есть детская игровая площадка и расстояние до нее должно быть 10 метров, но на деле – всего 2 метра. Мы начали борьбу с этим, потому что о других нарушениях мы просто не знали».

Жители утверждают, что общежитие построено незаконно. По их словам, оно загораживает солнечный свет, а при закладке фундамента у застройщика не было разрешительных документов. В 2023 году стройка возобновилась, но городское управление архитектуры закрыло на это глаза. Жители обратились в Министерство индустрии и строительства.

Гулдана Нуриддинова, жительница г. Шымкента: «Согласно законодательству Казахстана, существует детальный план города. В нем нет ни единого упоминания об этом общежитии. Если бы оно планировалось, на плане стояла бы отметка о будущем строительстве. Но этого нет. Проект также нарушает эскизный план».

Нурлан Торабеков, житель г. Шымкента: «Было два суда. Первый признал их правоту, второй отменил решение, аннулировал все разрешительные документы. Но почему тогда стройка не остановилась? Почему общежитие все еще работает? Студентов нужно выселить, а здание заново проверить специальной комиссией».

Городское управление архитектуры и градостроительства не отрицает, что при строительстве общежития были нарушения. Виновные специалисты привлечены к ответственности. Министерство индустрии и строительства также выявило несоответствия, касающиеся расстояния между зданиями, и вынесло предписание об аннулировании эскизного проекта.

Арман Абдешов, глава управления архитектуры и градостроительства г. Шымкента: «На основании предписания мы аннулировали эскиз. Однако был допущен процессуальный просчет: не пригласили предпринимателей на слушания. Поэтому суд мы проиграли. Сейчас мы готовим кассационную жалобу».

По поводу нарушений при строительстве общежития Министерство индустрии и строительства направило письмо в городское управление контроля и качества городской среды. На основании этого обращения управление подало иск в суд об аннулировании акта ввода в эксплуатацию.

Мерлан Керимжанов, руководитель управления контроля и качества городской среды Шымкента: «В 2023 году мы вынесли предписание, чтобы здание не превышало трех этажей, чтобы оно соответствовало окружающим зданиям. Требование было выполнено. Однако в августе 2023 года общежитие приняли в эксплуатацию, хотя здание не было полностью завершено. По этой причине мы провели повторную проверку и наложили штраф. Ответственные специалисты зарегистрировали недостроенный объект».

Застройщик общежития, компания SUNRISE CY, утверждает, что у нее есть все необходимые документы. По словам ее директора Бексултана Усипали, здание рассчитано на 500 и более студентов, магистрантов и докторантов. Строительство велось на основе трехстороннего соглашения между Министерством науки и высшего образования, финансовым центром и компанией.

Бексултан Усипали, директор ТОО «SUNRISE CY»: «Мы получили все разрешительные документы от городских управлений архитектуры, градостроительства и земельных отношений. В июне 2022 года нам выдали АПЗ (архитектурно-планировочное задание). Затем проектировщики разработали эскиз, согласовали его и получили заключение. После этого мы передали документы в управление контроля качества и начали строительство».

По словам застройщика, после завершения строительства общежитие было официально принято в эксплуатацию двумя городскими управлениями и зарегистрировано в Департаменте юстиции. Никаких нарушений выявлено не было. Директор компании утверждает, что общежитие не создает неудобств жителям соседних домов. Он также отрицает обвинения в несоблюдении минимального расстояния между зданиями. По его словам, МЧС требовало не менее 6 метров, а фактическое расстояние составляет 10 метров.

Бексултан Усипали, директор ТОО «SUNRISE CY»: «В 2014 году мы купили этот участок вместе со зданиями. Установили забор в рамках наших границ. Перед началом строительства выкупили 12 гаражей у частных владельцев. Жители несколько раз жаловались. Сначала говорили, что к ним не сможет подъехать скорая помощь. Но это не так — к первому дому она всегда может подъехать с улицы Тыныбаева. Потом начали говорить, что из-за стройки в их домах появились трещины. Это тоже неправда. Если бы были трещины, они сначала появились бы на нашем заборе. Еще одна претензия — якобы теперь туда не может заехать пожарная машина. Но даже в советское время там не было проезда».

Отметим, что 6-этажное студенческое общежитие на 550 мест было введено в эксплуатацию в 2023 году. По данным компании-застройщика, на его строительство было потрачено 1,7 миллиарда тенге.