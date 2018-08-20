Сегодня по поручению главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область для ознакомления с ходом передислокации государственных органов.

19 июня Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал исторический Указ, согласно которому Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, а Туркестан — утвержден областным центром. Руководство области в течение двух месяцев проводит активные работы по переносу административного центра.

В рамках рабочей поездки Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев посетил ряд объектов, где на сегодняшний день размещены государственные органы. Также запланированы совещания по вопросам передислокации госорганов в Туркестане и развитию Шымкента, сообщает primeminister.kz.

Бакытжан Сагинтаев начал рабочую поездку с города Туркестана. Здесь были посещены имеющиеся здания коммунального имущества и коммерческие объекты, которые на период строительства административных помещений (до 2020) будут использоваться для размещения госорганов.

Туркестанская область основана 10.03.1932 как Южно-Казакская область, название которой в 1936 г. было изменено на Южно-Казахстанская. С 03.05.1962 по 06.06.1992. область называлась Чимкентской, а в 1992 г. области вернули название Южно-Казахстанская. 19.06.2018 указом Президента область переименована в Туркестанскую, а ее административный центр перенесён в Туркестан; Шымкент изъят из состава области, получив статус города республиканского значения. Площадь области составляет 116 280 км² (4,3% территории страны). Расстояние между самыми северными и южными участками по прямой составляет 600 км.

Объем производства промышленной продукции области за январь-июль составил 250,7 млрд тг. Инвестиции в основной капитал — 118,5 млрд тг, что на 5,1% больше соответствующего периода 2017 г.

В ходе осмотра Премьер-Министру доложили, что передислокация идет согласно утвержденному плану — из 27 местных исполнительных органов переехало 22 управления, при этом представители 14 территориальных органов уже оказывают услуги в Туркестане. В следующем году планируется завершить переезд всех ведомств: акимат области, 24 отраслевых управления, аппарат маслихата, ревкомиссия. Кроме того, произойдет передислокация девяти бюджетных организаций. На первом этапе переезжает 842 человека, в городе для них уже определены здания, проводятся работы по обеспечению необходимыми коммуникациями. Для госслужащих без жилья подготовлены места в общежитиях.

В здании школы-интерната размещены 10 территориальных органов, это — так называемый «Дом департаментов». Вместе с тем, первый заместитель акима области К. Нукенов доложил, что в регионе принимается комплекс мер по развитию инфраструктуры системы образования. В текущем году за счет республиканского бюджета в предусмотрено строительство 16 объектов образования на сумму 4,4 млрд тг, а также строительство общежитий и оснащение колледжей за счет государственно-частного партнерства.

Также были посещены здания бывшей клиники «Амина», куда переехали восемь местных исполнительных органов, и развлекательный комплекс «Версаль», предназначенный для пяти госорганов. Пользуясь случаем, заместитель акима Туркестанской области Е. Садыр доложил, что всего в регионе медицинскую помощь оказывают 96 больничных и 263 амбулаторно-поликлинических организаций. Также ведутся работы по строительству новых объектов здравоохранения: по проекту «100 школ, 100 больниц» готово три объекта, по проекту «350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник» возведено 57 объектов на сумму 4,8 млрд тг.

С условиями размещения аппарата акима и маслихата Туркестанской области Бакытжан Сагинтаев ознакомился в ходе осмотра историко-культурного этнографического центра. Следует отметить, что на сегодняшний день в регионе функционируют 688 учреждений культуры и искусства: 390 библиотек, 249 домов культуры, 25 музеев и др.

В областном музее состоялась презентация проектов концепции Генерального плана развития города. В соответствии с Указом Президента РК объявлен открытый Международный конкурс на лучшую Концепцию развития Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. В целях организации и проведения конкурса создана и функционирует правительственная комиссия. Так, 11 июля по 11 августа в конкурсе приняли участие 35 отечественных, 7 зарубежных архитекторов и градостроителей из Турции, Южной Кореи, Узбекистана и др. Выставка представленных проектов проходит в Туркестане с 17 по 20 августа. В этот же период члены комиссии должны определить наилучшую концепцию генерального плана.

Напомним, Б. Сагинтаев совершает цикл рабочих поездок по регионам по поручению Главы государства. Ранее состоялись поездки в Атыраускую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Южно-Казахстанскую, Акмолинскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую области.