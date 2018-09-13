2,4 млрд тенге будет выделено государственным органам Туркестанской области на переезд в Туркестан. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов РК Берик Шолпанкулов, передает МИА «Казинформ».

«Проект бюджета предусматривает расходы на административно-территориальное разделение Южно-Казахстанской области, в том числе на город республиканского значения Шымкент и Туркестанскую область», — сказал Берик Шолпанкулов на презентации законопроекта о республиканском бюджете на 2019-2021 годы в Мажилисе.

Б. Шолпанкулов уточнил, что городу Шымкент на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительно предусмотрели 1,2 млрд тенге. «И 2,4 млрд тенге предусмотрено на передислокацию госорганов Туркестанской области в город Туркестан», — добавил он.