Конфликт между женщинами произошел 9 июня во дворе частного дома в Костанае, передает ng.kz.

Компания из пяти человек планировала посидеть в тени под яблоней и выпить вина. Подозреваемая, будучи на шестом месяце беременности, в употреблении спиртного себе тоже не отказала.

Когда женщины хорошо выпили, начали скандалить и ругаться. Потерпевшая получила ножевые удары в грудь, живот и ногу.

По словам потерпевшей, она не помнит, из-за чего вообще начался конфликт. Та сначала несколько раз ударила ее по лицу, затем схватила нож.

По словам женщины, с обвиняемой они знакомы около трех лет и раньше у них никаких ссор не случалось.