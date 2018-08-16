Очевидцы сообщают о километровом заторе с фурами на границе Казахстана с Узбекистаном. Водителям приходится стоять от 2 до 6 дней, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. По информации журналиста Анны Шаповаловой, 15 августа по трассе на границе Казахстана с Узбекистаном образовался большой затор.

«Водители стоят от 2 до 6 дней. И такое повторяется на протяжении многих лет. Притом им никто ничего не объясняет, почему такие очереди. Водители рассказывают, что за ночь успевают проехать только 1 километр, более 100 машин. Мы ехали с другой стороны. На 8 машин ушло более 4 часов.

Причем машины из Узбекистана в Казахстан пропускают намного быстрее», — описывает она ситуацию. По словам очевидца, очереди растянулись более чем на 7 километров. «Пропускают фуры только по ночам, максимум один километр. Среди грузов есть и скоропортящиеся товары. Из-за нескольких дней ожидания у водителей колоссальная нехватка воды. Возле КПП есть магазинчик, там есть вода и продукты. Ну, а тем, кто стоит подальше от КПП, сложнее. Еще жара 40 градусов», — утверждает Анна Шаповалова.