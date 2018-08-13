Курс нацвалюты ослаб до 363,15 за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает Tengrinews.kz.

По итогам дневной сессии 11 августа стоимость одного доллара составляла 357,02 тенге. Первая сделка утренних торгов 13 августа прошла по цене 360,37 тенге, она же и стала минимальной. Максимальная цена ограничилась отметкой 363,71 тенге за доллар. Объем торгов достиг 411,4 миллиона долларов.

В обменниках, по данным Kurs.kz, доллар можно продать за 364-365,1 тенге, купить по 366-367. Нефть марки Brent по состоянию на 10:55 по времени Астаны торговалась по 72,54 доллара за баррель.

В Нацбанке ранее обещали вмешаться в формирование курса тенге в случае необходимости.

«В настоящее время курсообразование происходит без участия Национального Банка Казахстана. Национальный Банк Казахстана осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге», — сообщили в ведомстве.