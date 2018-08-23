Тяга к определенным продуктам питания указывает на то, что ваше тело сигнализирует вам о недостатке питательных веществ в организме. Узнайте, как гастрономические желания выдают информацию о вашем здоровье, пишет fb.ru

Жажда льда

Некоторые люди любят класть в рот кусочки льда или испытывают непреодолимое желание лакомиться непродовольственными товарами (землей или мылом). Согласно исследованиям, проведенным в 2014 году, тяга к холодному указывает на анемию или дефицит железа. Исследователи предположили, что кубики льда временно увеличивают приток крови к мозгу, что несколько облегчает симптомы малокровия.

Тяга к шоколаду

Если вы обнаружите, что постоянно тяготеете к шоколаду, вы не одиноки. Перед вами одно из самых популярных пищевых пристрастий, благодаря способности какао повышать уровни серотонина и допамина в мозге. Оба эти вещества ответственны за повышение настроения. Кроме того, шоколад содержит магний и теобромин – соединения, которые снижают уровень гормонов стресса и способствуют расслаблению мышц.

Жажда сладкого

Сладкие продукты не являются частью здоровой диеты, однако многие люди видят в сладостях самых желанных гостей на своей тарелке. Согласно исследованию, проведенному сотрудниками клиники Майо, эта зависимость указывает на недостаточное количество сна. Оказывается, люди, которые спят на час меньше, в течение следующего дня потребляют в среднем на 550 калорий больше тех, кто хорошо отдыхает по ночам. Сладости видятся быстрым способом восстановления энергии.

Тяга к сыру

Не напрасно сыр считают украшением любого блюда и звездой любого бутерброда. Этот продукт содержит триптофан – аминокислоту, улучшающую настроение и повышающую релаксацию. Поэтому если ваша тяга направлена на пиццу с четырьмя видами сыра, вероятно, пришла пора взять короткий отпуск. Разумная порция сыра снимет стресс и заставит вас чувствовать себя лучше. Но если жажда не уходит, это может стать признаком ухудшения памяти и концентрации внимания.

Жажда кока-колы

Многие люди утверждают, что не могут прожить и дня без газированных напитков. И если список ваших предпочтений возглавляет пепси или кока-кола, это может указывать на дефицит макроэлементов. Фосфорная кислота в газированных напитках способна вымывать из ваших костей кальций и магний. Что же вызывает тягу к темной газировке? Вероятно, секрет кроется в небольшой дозе кофеина, который заставляет вас сохранять бодрость.

Тяга к чипсам

Чипсы и картофель фри содержат гидрогенизированные масла, поэтому не могут быть отнесены в категорию здоровых продуктов. Тяга к жареному картофелю может стать сигналом нехватки жиров в организме. Но почему бы вам не утолить свои пищевые желания с помощью более здоровых альтернатив в виде авокадо или орехов?

Жажда воды

Если вы хотите пить, скорее всего, ваше тело обезвожено. Но если эта проблема сохраняется в течение длительного времени, это может указывать на развитие сахарного диабета. Скачки уровня инсулина в крови кроме чрезмерной жажды могут вызвать мочеизнурение. Дополнительный сахар накапливается в крови, что заставляет ваши почки работать на пределе возможностей.

Тяга к соленым продуктам

Пристрастие к соли может быть признаком минерального дефицита. В одном из исследований обнаружилось, что тяга к соленым закускам была присуща тем женщинам, которые имели самые низкие уровни кальция, магния и цинка. Кроме того, это условие может быть признаком болезни Аддисона – эндокринного заболевания, при котором надпочечники теряют способность производить гормоны.

Тяга к острой пище

Острая пища полезна для улучшения метаболизма. Но если вы испытываете настоящую тягу к специям, вероятно, ваше тело жаждет прилива адреналина.

Тяга к любой еде

Многие люди не догадываются, что под интенсивной тягой к любой пище скрывается жажда. На самом деле голод является последним сигналом обезвоживания, поэтому всегда носите с собой бутылку с водой.