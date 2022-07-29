Лето на кухне

К плите под дулом пистолета

Минимум 3-4 месяца в году наши шымкентские женщины работают в горячем цеху. Увы, никто им за это не платит надбавок и не отпускает пораньше на пенсию. Ведь этот цех – собственная кухня летом. Там хозяйка готовит обеды и ужины для своей семьи каждый день, без выходных и отпусков.

Сегодня мы дадим несколько советов и легких рецептов, которые помогут не превращать летнюю готовку в мучительный приговор.

Быстрее и проще

Летом готовьте блюда, которые не требуют вашего постоянного нахождения у плиты долгое время. Старайтесь делать это ранним утром, когда еще прохладно.

Готовьте бульоны, первые блюда сразу на несколько дней. Давайте посмотрим, сколько по времени можно хранить супы в холодильнике.

Признанным лидером является борщ. В его рецептуре обязательно присутствуют помидоры, томатный сок или томатная паста. Эти добавки выступают в роли консервантов, которые позволяют хранить борщ в холодильнике довольно долго – до 5-7 дней.

Еще одно блюдо долгого хранения – солянка. И опять же потому, что в ее приготовлении используются консерванты – маринованные огурцы, каперсы, оливки, лимон, специи и томатная паста. Правильно приготовленная солянка не испортится и не утратит пикантного вкуса в течение 3-4 суток с момента готовности.

Гороховый суп на мясном бульоне с копчеными ребрышками может стоять 2-3 дня. Главное, после приготовления его быстро охладить, так как в тепле он быстро скисает.

В общем-то любой супчик простоит в холодильнике 2-3 дня. А если хотите обедать каждый день чем-то новеньким, готовьте побольше мясного бульона, разливайте в контейнеры и замораживайте. На его основе можно быстро соорудить любое первое блюдо.

Следующий совет: старайтесь есть, как можно больше салатов из свежих овощей. Используйте салат и в качестве гарнира к мясу, котлетам, рыбе. Огурцы, помидоры, морковь и даже кабачки тем и хороши, что их можно есть сырыми, готовить без огня.

Еще одна полезная рекомендация: летом чаще пользуйтесь микроволновкой или мультиваркой, так как они почти не отдают тепло вовне, а значит, не нагревают помещение.

Если вы живете в своем доме, чаще готовьте на воздухе: мангал, самодельный очаг или вынесенная на улицу плита вам в помощь.

И еще один хороший совет: собирайте рецепты блюд, готовящихся просто, быстро, из сезонных продуктов. К этому мы можем приступить прямо сейчас.

Испанский ответ жаре

Слышали, какой зной стоит этим летом в Испании? Там даже птицы падают с неба, не выдерживая перегрева. Хотя… в Испании каждое лето не подарок, как и у нас. И этот народ давно уже сообразил, как и чем питаться в жару: свежие овощи и фрукты, рыба, а еще разные легкие супчики. Знаменитый гаспачо на основе помидоров известен на весь мир.

А вот рецепт еще одного холодного испанского супчика сальморехо.

Чтобы приготовить сальморехо, нам понадобятся: помидоры – 500-600 г, чеснок – 1 зубчик, яйцо – 2 шт., хлеб – около 200 г, соль, черный перец, оливковое масло. Испанцы также добавляют в этот суп хамон или сыровяленый бекон, а мы можем заменить его другим вяленым или копченым мясом.

Итак, берем очень спелые сладкие помидоры, обдаем их кипятком и снимаем шкурку. Дальше их надо перебить блендером. В процессе добавляем зубчик чеснока.

Теперь возьмем белый батон, срежем корочки, а мякоть нарежем на крупные куски и сложим в миску. Нальем немного воды, чтобы пропитать ею хлеб. Не отжимая эту воду, отправляем весь хлеб в миску к помидорам и чесноку. Сюда же вливаем немного вкусного оливкового масла, слегка солим и перчим.

Начинаем пробивать все это в однородную массу, должен получиться довольно густой состав без всяких кусочков. В процессе пробуйте его на вкус, добавляйте соль, перец. Дальше отправляйте емкость с сальморехо в холодильник хотя бы на час, пусть он хорошенько остынет.

За это время отварим яйца вкрутую и порежем мясо на порционные кусочки. Когда томатный суп остынет, разольем его в тарелки, добавим несколько кусочков мяса, разрезанное напополам вареное яйцо и украсим зеленью.

Наверняка вы оцените этот рецепт в жаркий июльский полдень.

Сытно и без мяса

Летом гораздо проще отказаться от большого количества мяса на столе. А блюда без него готовятся в разы быстрее.

Белок же, так нам необходимый, будем брать из бобовых. Попробуйте приготовить суп из чечевицы и салат из фасоли.

Вкуснейший чечевичный суп пользуется большой популярностью в Турции – тоже стране жаркого солнца. Готовится он без мяса, но получается наваристым и питательным.

Продукты нужны немудреные, а вот пряности постарайтесь найти качественные и разнообразные.

Итак, берем 200 г красной чечевицы, одну луковицу, 2 ст. л. протертых помидоров, дольку лимона. Еще нам понадобятся три вида масла – подсолнечное, оливковое и сливочное.

А также россыпь восточных пряностей – кориандр, кумин (зира), кардамон, черный перец, сушеная мята, сушеный орегано (душица).

Сначала почистим и мелко нарежем репчатый лук. В кастрюлю с толстым дном добавляем подсолнечное, оливковое и сливочное масло – по несколько ложек. Нагреваем и начинаем обжаривать лук, пока он не станет прозрачным.

Дальше добавляем красную чечевицу. Лучше брать не крупную и красивую, а меленькую, ту, что подешевле. По вкусу она не уступает, а деньги ваши экономит. Итак, чечевицу обжариваем на масле вместе с луком, буквально несколько минут до изменения цвета.

Туда же отправляем измельченные помидоры. А через пару минут добавляем хорошо перетертые специи (по вашему вкусу) и немного соли.

Перемешиваем все и еще немного обжариваем на среднем огне. В этот момент (а не к готовому супу) добавляем ломтик лимона без кожуры и также слегка его обжариваем.

И только теперь наступает очередь воды, ее мы наливаем в пропорции 1:3 (на одну часть чечевицы – три части воды). Хорошенько перемешиваем и варим под крышкой на маленьком огне около 40 минут, до полного приготовления чечевицы. Солим в конце по вкусу.

Все, суп можно есть в таком виде или превратить его в суп-пюре в помощью блендера. В тарелке чечевичный суп можно украсить зеленью, добавить ложку сливочного масла, красный перец.

А теперь рецепт простого и питательного салата с фасолью.

Берем банку готовой консервированной фасоли (варить ее будем зимой, когда похолодает), 2-3 маринованных огурца, 3 сваренных вкрутую яйца, небольшую красную луковицу.

Лук мелко нарезаем, заливам крутым кипятком буквально на минутку, чтобы ушла лишняя горечь. Затем промываем лук холодной водой. Огурцы и яйца нарезаем мелким кубиком. Все смешиваем с фасолью. Добавляем любимую зелень и заправляем сметаной или майонезом.

Комфорт с микроволновкой

Микроволновка, которую мы круглый год используем в основном для разогрева еды, летом превращается в полноценную СВЧ-печь. И готовить в ней можно не только омлеты и рулетики из лаваша, но и вполне симпатичные деликатесы для парочки забежавших на огонек друзей.

Берите на вооружение – курица в томатно-апельсиновом соусе.

На три порции вам понадобятся: куриные бедра или крылышки – 800 г, 2 помидора, 1 апельсин, 1 зубчик чеснока, соль, молотый черный перец, паприка – по вкусу.

Куриные кусочки промойте, обсушите, натрите их солью, черным молотым перцем и паприкой. Пока курица маринуется, натрите помидоры без кожицы на крупной терке. Разрежьте апельсин, выжмите из него сок в томатный соус и добавьте пропущенный через пресс чеснок с щепоткой соли.

Положите курицу в получившийся соус, накройте форму крышкой и отправьте в микроволновку на 15-20 минут при мощности 800 Вт. Затем достаньте форму, переверните курицу и готовьте еще 5 минут.

Если соус в этом блюде покажется вам жидким, вытащите из него курицу, добавьте чайную ложку крахмала, перемешайте до однородной консистенции и отправьте в микроволновку на пару минут.

На десерт гостям можно подать кексы, которые та же микроволновка приготовит за считанные минуты. Рецептов таких «десертов в кружках» полно.

Вот один из них – пирожное «Минутка».

На две порции: 1 яйцо, 3 ст. л. растопленного сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 6 ст. л. муки, 1 ч. л. разрыхлителя. Для украшения понадобятся сливки для взбивания – 100 мл и сахарная пудра – 2 ст. л.

Яйцо слегка взбейте. Добавьте растопленное масло, сахар и муку с разрыхлителем.

Перемешайте. Выложите тесто в большие чайные чашки объемом 300 мл или бокалы. Наполнять нужно меньше, чем наполовину.

Чашки с тестом отправьте в микроволновку и включите ее на максимальную мощность примерно на 1 минуту. Когда пирожное остынет, украсьте его шапкой из взбитых с сахарной пудрой сливок.

Приготовит холодильник

Лучший летний десерт, который не нужно печь, – мороженое. Два самых простых рецепта – вашему вниманию.

Банановое мороженое

Для начала нам нужно порезать кружочками три банана и отправить их в морозилку на пару часов. Бананы затвердеют, и их будет проще перемолоть в блендере. Когда бананы замерзли, высыпаем их в чашу для взбивания, туда же выливаем 60 мл сливок и добавляем щепотку ванильного сахара. Взбиваем получившуюся массу до однородности и отправляем в морозилку до полного замерзания.

Мороженое с вареной сгущенкой

Банку (400 г) вареной сгущенки выложите в кастрюльку и добавьте 350 мл молока. Поставьте на слабый огонь и помешивайте до полного растворения сгущенки. Полностью остудите смесь. Миксером взбейте холодные сливки (200 г) до кремообразной консистенции. Затем смешайте их с молочной смесью. Выложите массу в широкую форму, накройте крышкой или пленкой и уберите в морозилку на 4–5 часов.

Вот и все на сегодня. Готовьте летние блюда по простым и прохладным рецептам, а горячие штучки оставьте на осень и зиму, которые уже не за горами.

Яна Котт