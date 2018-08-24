В Палласовском районе Волгоградской области, на пункте пропуска «Вишневка» — там проходит государственная граница России и Казахстана. Через пункт пропуска в Казахстан выезжала фура Iveco Stralis с полуприцепом, следовавшая, по словам водителя, из Волгограда в Шымкент, пишет province.ru.

Везла фура якобы бананы. Однако при осмотре большегруза пограничники обнаружили в бананах оригинальную «начинку». Коробки с бананами оказались пустыми, а в серединке полуприцепа, скрытый этими коробками со всех сторон стоял внедорожник Range Rover Vogue.

Управлявший грузовиком житель СНГ никаких документов на дорогую иномарку предоставить не смог. Объяснить, как, откуда и зачем он пытался незаконно перевезти машину через границу, ему также не удалось.

Пограничники предполагают, что Range Rover Vogue мог быть угнан на территории России и его пытались переправить в соседнее государство для перепродажи. С этим теперь будет разбираться волгоградская полиция.