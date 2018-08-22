В Шымкенте 130 образовательных учреждений обеспечены учебниками на 78 процентов. До 25 августа во все школы города книги доставят. В этом учебном году ученики 3,6,8 классов будут учится по новой программе.

Педагоги уверяют, что учебники придут по душе детям, так как учтены все замечания. Родители жаловались что учебники очень тяжелые и неудобные, да и оформление желает лучшего.

На новый учебный год по заявке городского управления образования будет закуплено учебников для учащихся 3/6/8/ классов на 1 млн 300 тысяч тенге. К тому же с учетом того ,что в первом классе будут учится 23 тысячи детей, дополнительно будут закуплены учебники для первоклассников.