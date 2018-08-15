Если вас интересует долларовое дерево, приметы и суеверия, связанные с ним, значит, вы являетесь владельцем этого удивительного растения или решили преподнести его кому-то в подарок.

Замиокулькас – это пустынное растение семейства Ароидных, способное накапливать влагу в листьях. Оно растет на Африканском континенте и прекрасно чувствует себя в жарком климате. Но и в комнатных условиях маленькое дерево ощущает себя хорошо. Кроме того, считается, что долларовое дерево способно мистическим образом повышать доходы своего владельца. Какие приметы относятся к данному растению?

Долларовое дерево: приметы

Наблюдая за ростом и цветением Замиокулькаса, можно сделать собственный денежный прогноз на несколько месяцев вперед. Приметы долларового дерева включают в себя следующую информацию:

Обильное цветение – небывалая прибыль или наследство.

Чахлое состояние – предвестник разорения.

Стабильный рост – планомерное повышение доходов.

Такие простые наблюдения помогут узнать будущее своих финансов, а также предпринять своевременные действия, если что-то пойдет не так.

Правила долларового дерева

Чтобы это растение сработало для вас в полную силу, нужно, чтобы вам его подарили. Когда вы принимаете деревце в дар, обязательно заплатите за него несколько монет. Таков обычай, связанный с деревом. А еще монеты, уплаченные за подарок, уравновешивают энергии.

Можно купить себе такое растение самостоятельно. Но для проявления его волшебных свойств придется задобрить растение. Долларовое дерево процветает, если его хозяин часто говорит ему слова благодарности.

В Рождество и Новый год Замиокулькас украшают шоколадными или настоящими деньгами. Монеты подвешивают на шнурки или веревки к веткам, а на вершину растения устанавливают небольшую фигурку дракона. Помимо дракона, можно поместить туда и компактную денежную лягушку.

Располагать дерево в доме лучше всего на юго-востоке. Там находятся правильные энергии, способные активировать денежные потоки. Дарить горшок с молодым долларовым деревом другим не желательно. В дар приносят только зрелое растение. Отростки от своего экземпляра также не дарят. Считается, что так возможно отдать свое благосостояние другому человеку.

Пересаживать денежное растение можно только на растущую луну. Делать это нужно бережно, пребывая в хорошем расположении духа. Пересаженное на убывающую луну деревце, принесет негатив в дом. И, напротив, ухудшит финансовое положение.

Так, долларовое дерево, приметы и суеверия о котором имеют древние корни, растет лучше всего там, где о нем заботятся и регулярно поливают.

Как дерево предупреждает о возможном разорении?

Когда человек качественно ухаживает за своим растением, а оно начинает желтеть и чахнуть, то, действительно, стоит ожидать проблем с деньгами.

Степень увядания долларового дерева напрямую связана с финансами хозяина. Поэтому растение может предрекать, как мелкие неприятности, так и полное банкротство.

Что сделать для усиления эффекта?

Хотите, чтобы долларовое дерево заработала для вас по максимуму? Тогда прочитайте все о правильном уходе за ним. А для активации денежной энергии повяжите на ствол красную ленту.

Еще на кроне растения можно размещать целые банкноты. Можно вешать на веточки деньги из разных стран. Купюры для дерева аккуратно скручивают в трубочки и строят пирамиду из них рядом с растением. Иногда на деревце вешают золотые и серебряные украшения. Особенно хорошо данный способ привлечения денег работает тогда, когда на долларовом дереве уже есть статуэтка дракона.

Подобный ритуал помогает уберечь накопления от лишних трат, воровства и иных проблем. Если же хочется просто привлекать и тратить деньги, то тогда нужно менять одну купюру на другую как можно чаще.

Замиокулькас – это проверенный магический способ, помогающий стать богаче. Конечно, от необходимости работать он не избавит, но существенно облегчит для человека отношения с деньгами.

У такого растения должен быть один владелец. Для каждого члена семьи можно приобрести отдельное дерево. Тогда эффект от его выращивания будет действительно ощутимым.

Ухоженное долларовое дерево, а также приметы и суеверия, связанные с ним, известны по всему миру. Начиная с Африки и заканчивая странами с холодным климатом, дерево для привлечения денег любимо многими людьми, увлекающимися растениеводством. Оно может стать отличным подарком, украшением любого интерьера, простым комнатным растением или же магическим инструментом для привлечения успеха. Каким будет это растение? Ответ зависит только от его хозяина. Те свойства, которыми наделяют долларовое дерево в народе, работают только при правильном и скрупулезном подходе.