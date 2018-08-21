Гражданин Узбекистана с ножом набросился на двоих полицейских на трассе Караганда-Астана, решив, что его хотят выдворить из страны, передает корреспондент NUR.KZ.

42-летний иностранец работал в частном хозяйстве в Шымкенте. Когда у него истекал срок пребывания в стране, он обратился в полицию – однако из-за праздников и выходных ему сказали прийти в другой день.

В итоге его документы стали просроченными. Вскоре к нему обратились сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Южно-Казахстанской области с просьбой принять участие в спецоперации и помочь вычислить преступников, незаконно перевозящих между странами иностранцев для трудовых работ.

По версии полицейских, он согласился помочь и должен был выступить в роли иностранца-нелегала и сесть в рейсовый автобус без документов, после чего планировалось задержать водителя и кондуктора за незаконные действия по перевозке пассажиров.

Однако сам подсудимый иностранец уверяет, что такого разговора не было, и ему, якобы, лишь обещали сделать документы. Поэтому он и поехал с полицейскими за город.

В машине гражданин Узбекистана находился на заднем сиденье. Рядом с ним сидел полицейский, а второй сотрудник вел машину. Когда полицейский в телефонной беседе сказал собеседнику, что они едут в Караганду, узбекистанец предположил, что его обманули и ему угрожает опасность, поскольку о Караганде договоренности не было.

Иностранец не знал, что попасть в Астану из Шымкента возможно через Караганду. Он в панике достал нож, который он прятал в носке, и ударил им сидевшего рядом полицейского в область сердца. Затем кинулся на водителя, порезав ему шею и ударив лезвием по руке.

Получивший ранение в область сердца сотрудник УБОП вырвал у иностранца нож и сломал его. Затем с трудом вышел из машины и упал без сознания. Второй полицейский, получивший касательную резаную рану в шею, вызвал врачей и полицию.

Медики Шетской районной больницы доставили полицейского в реанимацию. Его удалось спасти. Иностранец не сбегал с места преступления и сдался полицейским.

«Дело находится в производстве суда. Ему вменяют статью 24-99 часть 2 Уголовного кодекса «покушение на убийство двух лиц», — сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области.

Подсудимый раскаивается. Но считает, что полицейские использовали его «в темную», хотя должны были быть с ним честны – обязаны были посвятить его в свои планы по внедрению в спецоперацию по разоблачению группировки в сфере нелегальной миграции.

Однако потерпевшие сотрудники УБОП настаивают, что говорили ему о планируемых действиях.