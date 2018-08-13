Распоряжением акима Туркестанской области по согласованию с Администрацией Президента РК Кайрат Нукенов назначен на должность первого заместителя акима Туркестанской области.

Нукенов Кайрат Темиршотович родился 15 сентября 1970 года в селе Захаровка Железинского района Павлодарской области. Окончив Железинскую среднюю школу в 1987 году, начал трудовую деятельность в качестве рабочего животноводческого комплекса совхоза «Железинский».

С 1988 по 1990 год отслужил в Советской армии. После службы работал экспедитором в хозрасчетном молодежном объединении «Трестжилстрой». С 1992 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах. В 2002 году закончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию в Омске по специальности «Экономика и руководство на предприятии», в 2014 году — Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина по специальности «Плодоовощеводство и виноградарство». С 2012 по 2013 год — аким Железинского района.

В 2013 году — руководитель управления предпринимательства и торговли Павлодарской области. С июня 2014 года — аким города Аксу Павлодарской области.

С апреля 2016 года работал акимом города Экибастуза.