Сегодня, 29 августа, депутату маслихата города Шымкента, председателю правления АО «Мұнай Инвестмент Груп», основателю и владельцу компании Ecovillage Kaskasu Гани Ташкараеву исполняется 50 лет. Ну, разве это не повод для размышлений о своем месте в жизни?

ПРОСТО КРЕДО

В моей телефонной книжке Гани Абдуганиевич записан под именем «Мистер Результат». Каюсь, есть у меня такая привычка, «шифровать» некоторых друзей, знакомых под новыми никами. Так интересней и безопасней, если книжка попадет в недобрые руки. Откуда имя «Мистер Результат»? От знания (еще с предвыборной кампании) кредо Ташкараева: «За словом – дело, за делом – результат!» И этому кредо наш герой верен на протяжении всей своей жизни.

Интересно, с каким настроением встречает свой полувековой юбилей человек, к чьему имени словно прирос эпитет «молодой»? Ну, на самом деле – молодой депутат (баллотировался в 39 лет), молодой предприниматель (свой первый самостоятельный бизнес он основал еще в студенческие годы).

«А я не ощущаю того, что мне вот-вот исполнится 50 лет, – рассказывает Гани Абдуганиевич. – Я в душе по-прежнему молодой. К этому времени я вышел из периода мушель жас. И стало очевидно, что к этим годам я уже накопил определенный опыт, знания. Как в молодости мы принимаем решения? Импульсивно, спонтанно – бац-бац, или на ура-ура, и не важно прав-не прав.

Сегодня начинаешь задумываться о принимаемых решениях, просчитываешь последствия. Возможно, это означает, что я уже встал на тропу Мудрости. Решения принимаются обдуманно, взвешенно. Но нацеленность на результат все та же. А иначе зачем приступать к делу?!»

БЫЛ И ОСТАЛСЯ ИДЕАЛ

Идеалом для Гани Ташкараева стала родная бабушка, ее звали Айнаш. Она жила и работала в пригородном ауле Жулдыз. Это именно в честь нее названа серия химчисток Шымкента. Она была удивительно чистоплотной женщиной. Причем, никогда никому не показывала, что и как стирает, более того – не вывешивала выстиранное белье напоказ. Хотя другие женщины как правило демонстрировали ряды продуваемого на ветру белья как раз-таки как доказательство своей домовитости, хозяйственности. Для Айнаш-аже это было недопустимо.

«Моя бабушка работала бригадиром в колхозе, в том числе и в военные годы. В первый же год войны ушел на фронт ее муж, мой дед, – рассказал Гани Ташкараев. – Сражался, а однажды, это выяснилось после одного из кровопролитных боев, пропал без вести. И с той поры о нем нет никаких сообщений…

Под началом Айнаш трудились порядка 35 женщин. Она организовывала работы в поле, ставила на каждый день конкретные задачи и к вечеру подводила итог достигнутого. Почти все колхозницы в наших краях выходили на работу рано утром с кетменями через плечо. Для них это было универсальное орудие труда, потому что приходилось расчищать арыки, готовить к поливу поля, засаженные овощами и бахчевыми. И сено они косили, и за скотиной приглядывали. Потом сдавали собранный урожай в колхоз. По итогам года бригада Айнаш всегда выходила в число ударных, передовых.

Бабушка стала для меня идеалом. Может, потому что я вырос, что называется, на ее руках – она меня воспитывала с малых лет и до 10 класса. Даже в детсад меня не отдали потому, что бабушка хотела, чтоб я все время был при ней, рядом. Она учила меня тому, как надо вести себя, приветствовать взрослых, как общаться со старшими, сверстниками, словом, к жизни готовила».

Не трудно догадаться, что летнее время Гани пропадал на поле. Луковом. Каждому ребенку, подростку давали длиннющую грядку с молодым луком. Надо было пропалывать ее – выдергивать сорняки, причем – вручную. С утра до вечера, без скидок на детский возраст. Затем поле готовили к поливу и вот тогда-то, пока земля напитывалась влагой, а затем подсыхала, дети могли хоть немного передохнуть. Словом, парень рос не белоручкой.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, НАЙДЕТСЯ РЕШЕНИЕ

Вопрос финансовой независимости в советское время старшеклассники и студенты решали просто – устраивались на временную работу, порой самую черную. Однажды девятиклассник Ташкараев по протекции родителей устроился на шиферный завод (АЦК), руководил которым друг семьи Бату Исмаилов. Стал работать в цеху по производству стекловаты.

Как оказалось, по условиям труда это был небольшой действующий филиал ада. Люди работали без средств защиты – ни перчаток, ни робы, ни респираторов. Ощущение было такое, что тело будто насквозь пронизывали тысячи иголок. Не спасал даже душ. Чесалось все тело. Это был ужас. Так прошла неделя.

«Я стал интересоваться у работяг, как они вообще выносят такие ужасные условия труда? – поделился своими воспоминаниями Гани Ташкараев. – Выяснилось, что они смирились с таким положением, хотя да, слышали, что на производствах такого рода рабочим обязаны были выдавать средства защиты, плюс бесплатное питание. На деле же ничего этого не было.

После таких откровений я предложил этим работягам, своим коллегам, пойти к руководству завода и «покачать права» рабочего класса. Мы пришли толпой в приемную Бату Исмаилова. Я попросил секретаря доложить директору, что мы, группа рабочих, в том числе и я, Гани Ташкараев, пришли к нему с вопросом обговорить условия труда, решить профсоюзную задачу. После доклада секретаря в кабинет директора запустили только меня. Бату Исмаилович очень удивился тому, что я работаю в цеху стекловаты – он-то предполагал, что я где-то в управлении остался, перекладывать бумажки…

Выслушав меня, он тут же по селекторной связи вызвал какого-то специалиста, дал ей распоряжения. И уже на утро нам всем, а это не меньше 15 человек, выдали спецодежду из брезента, респираторы, талоны на молоко, спецпитание. Мой авторитет в этой среде поднялся неимоверно, меня даже выбрали бригадиром, но спустя месяц мне надо было возвращаться на учебу. Но, как видите, этот первый опыт переговоров мне запомнился».

ДЕПУТАТ

Гани Ташкараев – депутат уже трех созывов. Просто вам к сведению – его бизнес никак не связан с городом, с распределением его бюджетных средств. По нынешним временам – это редкость.

В первый раз он баллотировался в 2007 году, на альтернативной основе – всего по округу было восемь соперников. Тогда его избирателями были жители 112-го квартала, микрорайонов Самал-1, 2. При таком числе конкурентов надо было поразить электорат чем-то оригинальным, нестандартным.

«Я со своей командой, доверенными лицами приходил на встречи с избиратели с четким развернутым докладом, схемами и разъяснял народу, в каком состоянии находится сейчас их район, какие есть у него проблемы – дороги там, освещение, детские сады, арычные лотки – ирригация, детские игровые площадки, – говорит Гани Ташкараев. – И главное – что, какие шаги я предлагаю для решения этих вопросов. И показывал это на картинках, в проектах, то есть визуально. Видимо, это их убедило. Признаюсь без ложной скромности, что то, что я им пообещал, показал, то и исполнил».

Депутат Ташкараев является председателем одной из постоянных комиссий гормаслихата – по вопросам депутатских полномочий, этики, административно-территориального устройства. И, конечно же, подходит к этой нагрузке ответственно, не формально. Эта комиссия работает с 2007 года. И, к слову, в областном маслихате подобная комиссия была создана только полтора месяца назад. Видимо, назрела такая необходимость.

Специально для своих коллег по депутатскому корпусу Ташкараев пригласил недавно в Шымкент Елену Зарецкую, заведующую кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации; доктора филологических наук, профессора, председателя Российской Ассоциации риторики. С ней Гани Абдуганиевич познакомился еще в пору его учебы в этой академии.

Елена Наумовна в течение недели читала нашим депутатам лекции по деловому общению, этике, рассказала им как о классических подходах, так и и новейшим достижениях в коммуникативной сфере. Видите, как народных избранников серьезно готовят к общению с нами, оттачивают их речевую деятельность…

Свою лекцию по деловому общению, по депутатской этике в апреле этого года прочла нашим депутатам и известный казахстанский психолог Гульмира Аяпбергенова. Ее тоже пригласил Ташкараев.

Все эти тренинги, семинары преследуют единственную цель – сделать эффективной работу народных избранников. Ведь по большому счету то, как мы подходим к решению проблем, наша результативность и зависят от нашего умения договариваться друг с другом, с властными структурами, от качества делового общения.

ДЕРЖАТЬ НОС ПО ВЕТРУ

Знает Гани Абдуганиевич и ответ на вопрос: «Как быть успешным?» В бизнесе, общественной деятельности, политике. Вот что он сказал об этом: «Надо всегда «держать нос по ветру». Бизнес – он ведь разный по отраслям. Есть бизнес производства, бизнес услуг, бизнес образования. Общее необходимое условие для его успешности – в нем должны работать профессионалы.

Но он же, бизнес, постоянно меняется. Вносятся изменения в законодательство, стратегия бизнеса меняется, маркетинг. Надо быть в курсе этих новшеств, постоянно изучать меняющиеся тенденции. Не довольствоваться достигнутым. Надо закрепиться в своей нише, искать новое. Иначе тебя обойдут конкуренты».

НОВЫЙ СТАТУС ГОРОДА

Шымкент стал городом республиканского значения. Изменит ли это стиль работы депутатов города Шымкента? «Нам, депутатскому корпусу, надо креативно двигаться вперед, – поясняет Гани Ташкараев. – Помогать акимату развивать город. Шымкент должен стать самым крутым городом Казахстана.

Согласитесь, сейчас психология жителей города тоже меняется. Люди стали чаще выезжать за рубеж. Они видят, как хорошо, комфортно люди живут за границей. Сейчас от просьб заасфальтируйте нам дороги переходят к – а разбейте в нашем микрорайоне парк, постройте современную школу, садик. Старый формат работы нам надо оставить в прошлом. Это однозначно».

ПОЖЕЛАНИЕ СЕБЕ

Что себе, 20-летнему, посоветовал бы 50-летний Гани Ташкараев? На этот вопрос он ответил так: «Я бы сказал этому парню, ты все делаешь правильно! С каждым годом у тебя будет появляться все больше возможностей для роста – личностного, профессионального, общественного. Будь полезен своей стране! Умей видеть перспективу. Оставайся человеком!»

Фарида Шарафутдинова