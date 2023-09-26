ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» отмечает 25-летний юбилей.

Крупнейший казахстанский оператор в водоснабжении и водоотведении бесперебойно обеспечивает водой жителей Шымкента. Жители первыми в республике установили водосчетчики, сегодня также широко используют цифровые технологии. Добиться таких нововведений удалось благодаря системной работе руководства товарищества, труду квалифицированных специалистов в коллективе.

Среди сорока сотрудников, награждённых на мероприятии, посвященном 25–летию ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» — начальник дилерского участка Болат Айтжанулы. По словам опытного специалиста, приучить горожан к водосбережению было не просто. Тем не менее, благодаря планомерной работе, Шымкент стал первым в республике городом, со стопроцентной установкой индивидуальных водомеров для потребителей.

Потребление воды в сутки на одного человека уменьшилось с 456 литров, 125. По словам специалиста, население сейчас ценит питьевую воду, люди стараются экономить. Кроме того, ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», оказалось в числе первых, приступивших к цифровизации производства.

Болат Айтжанулы, начальник дилерского участка ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»:

«Если раньше контролёры снимали показания счетчиков, то сейчас потребители отправляют показания с индивидуальных водомеров. Оплачивают, не приходя в кассы, по мобильному приложению. Не нужно стоять в очереди. Все вопросы можно решить через чат-боты и телеграм. Благодаря цифровизации, стало удобно и жителям, и нам — сотрудникам дилерских участков».

О достижениях учреждения за четверть века, шымкентцы знают не понаслышке. Сегодня в городе — 5 водозаборов с питьевой водой: работают два основных. Остальные три — в резерве.

Работы по замене старых железных труб на пластиковые — уменьшили аварийность на водопроводных сетях. Уменьшилась неисчислимая утечка воды. Убыток снизился с 42 до 17%

Модернизация водных и канализационных сетей, приобретение нового оборудования и техники, увеличение производственных мощностей решается с привлечением инвестиций.

Данабек Исабеков, депутат мажилиса парламента РК:

«Вы все знаете, что президент в послании народу Казахстана призвал экономить питьевую воду. Вода — это источник жизни и мы должны беречь запасы. Благодаря грамотному построению, планированию и системной работе руководства и коллектива, шымкентцы обеспечены качественной питьевой водой — круглосуточно. Это — невероятный труд. Желаю вам успехов в работе, благополучия вашим семьям».

Модернизирована водозаборная станция. В результате внедрения новой технологии, сегодня, для обеззараживания питьевой воды, используется таблетированная соль, которая безопасна для организма человека. В целом, в учреждении, особое внимание уделяется качеству и безопасности питьевой воды.

Бахадыр Нарымбетов, секретарь маслихата г. Шымкента:

«Об экономном использовании говорят во всем мире. Водоснабжение — это не только задача одного предприятия или акимата — это национальная задача. Обеспечить народ качественной питьевой водой и научить потребителей беречь её. Мы желаем, чтобы в этом направлении предприятие не останавливало применение новых технологий».

В рамках инвестиционной программы предприятием обновлены одна тысяча 115 километров водопроводных сетей, около 90 километров канализационных сетей. Работы по реконструкции и замене продолжатся. По поручению Президента, в соответствии с программой» обмен тарифа на инвестиции», в 2023 — 2026 годах был рассмотрен бюджет на модернизацию почти 40 километров канализационной системы по инвестиционной программе. Теперь осталось решить проблему финансирования модернизации трёхсот километров ветхих водопроводных и канализационных систем.