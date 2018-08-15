В последнее время иностранцы, которые находятся в нашей стране по долгу службы или приезжают к нам с гастролями, все чаще стали проявлять интерес к государственному языку.

Иногда они цитируют казахские народные пословицы, а иногда и вовсе произносят сложный текст на совершенно чужом для них языке. ZTB.kz предлагаем вам вспомнить известных представителей других стран, которые когда-либо говорили на казахском.

Это видео облетело весь Казнет в 2010 году, когда Дмитрий Медведев на казахском языке поздравил Нурсултана Назарбаева с его днем рождения и днем рождения столицы Казахстана.

Медведев тогда решил на этом не останавливаться: он вывесил свои поздравления на казахском языке в микроблоге Twitter. «Сегодня 70 лет большому другу России Нурсултану Назарбаеву. С днем рождения!», – написал президент. Далее в сообщении шел текст на казахском языке.

Государственный секретарь США тоже удивил казахстанский народ, да еще и сделал это в свой первый официальный визит в ноябре 2015 года. Керри прочитал лекцию студентам Назарбаев Университета, начав свою речь с приветствия на казахском языке. «Қайырлы күн! Қош келдіңіздер! (Добрый день! Добро пожаловать!)».

А завершил свое вступление казахской пословицей: «Нет дальше прожитого дня, нет ближе дня завтрашнего».

Вот кто чаще всего радуют иностранным произношением казахского языка, так это представители посольств США и Великобритании. То с Наурызом поздравят на казахском, то с Днем столицы.

Поздравление посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джордж А. Крола жителей Казахстана с Наурызом.

Посол Великобритании в Казахстане, доктор Кэролин Браун не отстает от своего коллеги и не упускает ни одного праздничного случая, чтобы поздравить казахстанцев на казахском.

Поздравление казахстанцев с Днем независимости.

Посол Великобритании поздравила с Наурызом на казахском языке.

Американского актера и мастера боевых искусств Жан-Клод Ван Дамма несколько казахстанцев попытались научить фразе на казахском языке -«Сау болыңдар, қазақтар!». Однако после пары попыток, ему так и не удалось выговорить эти слова.

Велогонщики «Астаны» решили радовать казахстанцев не только своими спортивными достижениями, но и освоением казахского языка. Велокоманда «Астана» подготовила видеоролик, в котором гонщики произносят фразы на казахском языке.

«Всем привет, учим казахский язык», — написал в своем инстаграме генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

Стоит отметить, что в состав команды, кроме казахстанцев, входят граждане Италии, Голландии, Испании и Латвии

А вот российская певица Нюша пошла дальше всех — артистка не просто сказала пару фраз на казахском со сцены, но и спела целый куплет на нашем государственном языке в дуэте с топовым казахстанским певцом Кайратом Нуртасом.