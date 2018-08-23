В комитете государственных доходов МФ РК рассказали о механизме уведомления граждан об имеющейся налоговой задолженности, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с нормами Налогового кодекса органы государственных доходов представляют физическим лицам сведения об исчисленных суммах налоговых обязательств по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства физических лиц и (или) задолженности путем размещения на интернет-ресурсах налоговых органов. Также возможно указание в документах, применяемых для расчетов поставщиком коммунальных услуг, направления на адреса электронной почты налогоплательщика или текстового сообщения на номера сотовых телефонов, представленные налогоплательщиком», — сообщили в пресс-службе комитета в ответ на запрос редакции.

Для этого налогоплательщик предоставляет в орган государственных доходов по месту жительства в письменной форме адреса электронной почты, номера сотовых телефонов.

Также налогоплательщику направляется уведомление о сумме налогов, исчисленных органом государственных доходов, которое вручается под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения.

«Кроме того, в целях обеспечения информированности налогоплательщиков о наличии неисполненных налоговых обязательствах по уплате налогов на интернет-ресурсе комитета www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» реализован электронный сервис «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по БИН/ИИН налогоплательщика», — добавили в комитете.