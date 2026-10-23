Кому в Казахстане могут ограничить выезд из-за налоговой задолженности

В Казахстане изменились правила принудительного взыскания налоговой задолженности. Одной из новых мер стало временное ограничение на выезд из страны при наличии крупного и длительного долга по налогам.

С 1 января 2026 года меры взыскания применяются в зависимости от размера задолженности. Ранее они могли вводиться при наличии долга от одного теңге с учётом системы управления рисками.

Если налоговая задолженность составляет менее 20 МРП, налогоплательщику направляют извещение о наличии долга и начисляют пеню. Другие меры взыскания в этом случае не применяются.

При задолженности от 20 до 45 МРП направляется уведомление о необходимости её погашения. Также могут быть приостановлены расходные операции по банковским счетам и кассе и выставлены инкассовые распоряжения.

Если задолженность превышает 45 МРП, применяются все предусмотренные законодательством меры взыскания, в том числе опись и реализация имущества, а также взыскание средств за счёт дебиторов.

Отдельная мера касается крупных налоговых долгов. С 1 июля 2026 года Налоговым кодексом предусмотрено временное ограничение на выезд из Казахстана. Практическое применение этой нормы началось с 1 октября.

Ограничение может быть введено, если сумма задолженности превышает 27 тысяч МРП и не погашена более трёх месяцев со дня её возникновения.

Мера распространяется на индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также первых руководителей юридических лиц или тех, кто их замещает.

При этом запрет на выезд не вводится автоматически. Орган государственных доходов выносит соответствующее постановление и направляет его в суд. Только после судебного санкционирования информация передаётся для исполнения в установленном порядке.

Изменения призваны не допускать блокировки деятельности налогоплательщиков из-за небольших долгов и одновременно усилить меры в отношении крупных и длительно неисполняемых налоговых обязательств.