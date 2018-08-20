Купить квартиру в рамках той или иной жилищной программы — государственной и не только — могут все платежеспособные казахстанцы, даже те, которые уже имеют недвижимость.

А неплатежеспособные граждане без жилья могут встать в очередь и получить арендные «квадраты» без права выкупа. Иными словами, все категории населения могут решить свой квартирный вопрос и жить в новостройке, цена которой ниже рыночной. Но проблема в том, что жилья сдается недостаточно для того, чтобы покрыть нужды граждан, сообщает 24.kz.

Причем сдается по регионам неравномерно. Если в Шымкенте на 2018-2019 годы для вкладчиков ЖССБК запланирована сдача 40 домов, то в Караганде ведется строительство всего лишь 5 объектов со сроком сдачи в ближайшие два года. Конечно, население в Шымкенте в два раза больше и город имеет статус республиканского, но, тем не менее, разница существенная. Некоторых потенциальных участников жилищных программ отпугивает качество домов.

Многие граждане предпочитают не рисковать и купить квартиру в доме советской постройки, пусть и дороже. Хотя с помощью жилищной программы «7-20-25» с недавнего времени можно купить квартиру и в любой коммерческой качественной новостройке, подходящей по условиям.

Как бы там ни было, а жилищные программы есть, они работают, и спрос на недвижимость по ним огромный. Их цель — довести обеспеченность жильем до 30 квадратных метров на одного гражданина к 2030 году при нынешних 21,6 кв.м. Какую недвижимость и по каким жилищным программам можно приобрести в 2018 году, рассмотрим подробнее.

Госпрограмма «Нурлы жер»

По данной программе можно арендовать жилье как с выкупом, так и без, а также купить кредитную квартиру или дом. Участниками, в зависимости от направления, могут быть очередники местных исполнительных органов (МИО), граждане, у которых нет жилья, очередники на земельные участки и все категории граждан, независимо от наличия недвижимости. Арендное жилье без выкупа. Ставка найма за арендное жилье без выкупа составляет 100 тг/кв.м. Это жилище из жилфонда МИО, которое предоставляется очередникам в долгосрочную аренду согласно заключенному договору найма. Размер платы варьируются в зависимости от региона, и в среднем составляет 100 тенге за квадратный метр.

На арендное жилье без выкупа претендуют: — инвалиды и участники Великой Отечественной войны; — лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; — инвалиды I и II групп; — семьи, которые имеют или воспитывают детей-инвалидов; — лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, которые перечислены в списке заболеваний, утверждаемом правительством РК; — пенсионеры по возрасту; — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до 18 лет (при призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы); оралманы; — граждане, которые лишились жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; — многодетные семьи; — семьи граждан, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка; — неполные семьи.

Вышеуказанные граждане должны иметь совокупный среднемесячный доход за последние 12 месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (87,7 тысяч тенге в 2018 году) за исключением детей-инвалидов. В 2018 году за счет республиканского бюджета предусматривается построить 2 552 арендные квартиры. С 2019 года в планах увеличить средства до 35 млрд тенге, что позволит увеличить ввод с 3 тысяч до 4 тысяч квартир.

Арендное жилье с выкупом От ФН «Самрук-Казына»

Уже с 2018 года Фонд недвижимости «Самрук-Казына» больше не будет вводить в строй арендное жилье по госпрограмме. Это связано с новой стратегией фонда. Он завершит начатые объекты и распределит их. Такие дома остаются в городах Астана, Кызылорда, Актау и Шымкент. Квартиры для очередников распределяются на основании полученных списков акимата.

Невостребованные МИО квартиры реализуются в два этапа через интернет путем принятия электронных заявок на сайте Фонда. В первом этапе участвуют граждане, у которых нет жилья. Если после первого этапа остаются невостребованные квартиры, то они реализуются на втором этапе для всех категорий граждан.

По условиям программы реализация арендных квартир без выкупа не предусмотрена.

На жилье от ФН «Самрук-Казына» претендуют: — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; — лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; — семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; — пенсионеры по возрасту; — оралманы; — лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера; — многодетные и неполные семьи; — госслужащие; — сотрудники бюджетных организаций; — военные; — кандидаты в космонавты; — космонавты; — работники специальных госорганов; — лица, занимающие государственные выборные должности. Арендное жилье с выкупом от КИК Казахстанская ипотечная компания тоже завершает в 2018 году реализацию направления «Арендное жилье с правом выкупа» по госпрограмме «Нурлы жер».

До конца года планируется сдать в эксплуатацию 98,2 тыс. кв.м жилья, или 1767 квартир в следующих регионах — Актобе, Караганда, Уральск, Костанай, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Алматы. Стоимость арендного жилья в городах Алматы и Астана составляет не более 1120 тг/кв.м, в других регионах не более 924 тг/кв.м. —>> На арендное жилье от КИК претендуют: — многодетные семьи; — неполные семьи; — семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; — дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; — оралманы; — инвалиды 1 и 2 группы; — государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций.

При этом 50% жилья реализуется лицам из вышеуказанных категорий, состоящим в браке не менее 3 лет, имеющим детей (ребенка), если возраст обоих супругов не достиг 35 лет (на момент подачи заявления на участие в программе), а также неполным семьям, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет, в том числе разведенный, вдовый. Жилье распределят в аренду с выкупом на срок до 20 лет.

Можно досрочно выкупить арендную квартиру. Квартиры от частных застройщиков для вкладчиков Жилстройсбербанка К повышению доступности жилья привлекаются и частные застройщики. По программе «Нурлы жер» стройкомпания обязана предложить не менее 50% возведенного жилья вкладчикам ЖССБК, где цена реализации за 1 кв. м составит: в городах Алматы, Астане — до 260 тыс. тг, в остальных регионах — до 220 тыс. тг. Финансовым агентом и реализатором вышеуказанного направления программы «Нурлы жер» назначен АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Помощь частным застройщикам жилья по госпрограмме будет выражаться в субсидировании части ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня. Согласно госпрограмме, фонд «Даму» субсидирует 7% годовых от ставки кредитования в течение 3 лет. По информации фонда «Даму», на сегодняшний день в рамках программы «Нурлы жер» фонд ведет работу над 42 проектами на общую сумму кредитов 48,3 млрд тенге общей площадью 607,5 тыс. кв.м.

Среди регионов, по количеству проектов лидируют Южно-Казахстанская область, г. Алматы, Акмолинская и Актюбинская области. Коммерческое жилье от ФН «Самрук-Казына» В 2018 году также запланировано завершение строительства проектов по направлению «Коммерческое жилье» в рамках «Нурлы жер». Цена жилья составляет: не более 288 тысяч тг/кв.м — в городах Алматы, Астана, Атырау, Актау; не более 240 тысяч тг/кв.м — в других регионах страны.

Граждане могут обратиться напрямую в отделы продаж застройщиков для бронирования и приобретения жилья в чистовой отделке. Механизмы реализации недвижимости застройщик выбирает сам: рассрочка, аренда с выкупом или прямая продажа. Индивидуальные дома Их могут купить граждане, стоящие в очереди за земельным участком. Купить дом можно за счет своих средств либо взять льготный заем в ЖССБК.

Для этого нужно будет открыть счет в банке и иметь на нем не менее 30% от стоимости жилья. Тогда можно рассчитывать на доступный кредит под 5% годовых. Стоимость строительства одного квадратного метра жилья не должна превышать 120 тысяч тенге (без учета стоимости коммуникаций). Планируется реализация 2200 пилотных индивидуальных жилых домов площадью 297,6 тыс. кв. м в 12 регионах республики.

Программа ипотечного жилищного кредитования «7-20-25» Она рассчитана исключительно на первичный рынок от застройщика, которого участник программы выбирает сам. Номинальная процентная ставка составляет 7%, первоначальный взнос — в 20%, срок погашения займа — до 25 лет, займы выдаются только в тенге, комиссий нет. Недвижимость можно купить только на территории Казахстана. Программа «7-20-25» предполагает, что жилье не должно быть дороже 25 млн тенге для городов Астана, Алматы, Актау, Атырау, 15 млн тенге — для других регионов.

Нет ограничений по месту нахождению приобретаемого жилья, а также по фактическому месту прописки заемщика. Взять ипотеку можно на покупку любого нового жилья от застройщика. Нет ограничений на год постройки, тип жилья, регион страны. По новой программе можно стать владельцем как столичной квартиры, так и частного дома в деревне. Главное, чтобы объект был новым и введенным в эксплуатацию. Заемщику нельзя иметь жилье на праве собственности на момент обращения в банк. При этом срок не устанавливается. Программа «7-20-25»: условия, требования, расчеты

Собственная программа Жилстройсбербанка «Свой дом»

Вкладчики банка могут купить новое жилье от застройщика по ценам ниже рыночных. В 2018 году квартиры по этому направлению стали еще доступнее. Банк снизил процентную ставку по займам до 7%, а первоначальный взнос — до 20%. «Свой дом» Жилстройсбербанк разработал с целью поддержать жилищные госпрограммы. Главное отличие этого направления — вкладчики путем голосования выбирают предлагаемый застройщиками проект. Таким образом, жилищные программы позволяют их участникам стать обладателями нового жилья по доступной цене.